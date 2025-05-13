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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250513/بوتين-سلطات-كييف-تقبض-على-الناس-مثل-الكلاب-في-الشوارع-من-أجل-التجنيد-1100487722.html
بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيد
بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الروس يذهبون إلى العملية الخاصة طواعية، بأنفسهم، في حين تقوم سلطات كييف بالقبض على الناس مثل الكلاب في... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:45+0000
2025-05-13T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 للمنظمة: "أريد أن ألفت الانتباه إلى ما يلي، إذا كانت سلطات كييف منخرطة في التعبئة القسرية، ويتم القبض على الناس مثل الكلاب في الشارع، فإن رجالنا يذهبون طواعية، من تلقاء أنفسهم".وأكد بوتين أن نحو 50-60 ألف روسي يأتون شهريا طواعية للخدمة في منطقة العملية العسكرية.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن عدد الروس الذين اندفعوا بشكل طوعي إلى الدفاع عن وطنهم أثار دهشة نظام كييف.ويتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبًا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.
https://sarabic.ae/20250513/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-منظمة-ديلوفايا-روسيا-العامة-1100474221.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيد

13:45 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 13:56 GMT 13.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الروس يذهبون إلى العملية الخاصة طواعية، بأنفسهم، في حين تقوم سلطات كييف بالقبض على الناس مثل الكلاب في الشارع.
وقال بوتين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 للمنظمة: "أريد أن ألفت الانتباه إلى ما يلي، إذا كانت سلطات كييف منخرطة في التعبئة القسرية، ويتم القبض على الناس مثل الكلاب في الشارع، فإن رجالنا يذهبون طواعية، من تلقاء أنفسهم".
وأكد بوتين أن نحو 50-60 ألف روسي يأتون شهريا طواعية للخدمة في منطقة العملية العسكرية.

هناك (في أوكرانيا) يقبض على 30 ألفًا الآن. وهنا يأتي 50 أو 60 ألفًا شهريًا طواعية للخدمة العسكرية.

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن عدد الروس الذين اندفعوا بشكل طوعي إلى الدفاع عن وطنهم أثار دهشة نظام كييف.
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ويتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبًا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.
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