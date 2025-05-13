https://sarabic.ae/20250513/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-منظمة-ديلوفايا-روسيا-العامة-1100474221.html
بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" العامة
بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" العامة
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 للمنظمة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:21+0000
2025-05-13T12:21+0000
2025-05-13T12:37+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكد الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي يحقق الاستقرار والتطور بفضل جهود قطاع الأعمال.وأشار بوتين إلى كفاءة العمل التشاركي المشترك بين الدولة وقطاع الأعمال والجمعيات العمالية.وأشار بوتين إلى أنه يجب أن يتم أخذ مقترحات شركة "ديلوفايا روسيا" في الاعتبار أثناء التحضير لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدوليوأوضح بوتين أن نحو 50 إلى 60 ألف روسي يأتون طواعية للخدمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة كل شهر.والموضوع الرئيسي للاجتماع هو "التنمية المتوازنة للاقتصاد خلال فترة التحولات الهيكلية"."ديلوفايا روسيا" هي منظمة عامة روسية تأسست في عام 2001، وتمثل مصالح قادة الصناعة المحلية، وتضم المنظمة أكثر من 7 آلاف رجل أعمال وأكثر من 400 نائب من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية في روسيا.
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بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء المنظمة العامة الروسية "ديلوفايا روسيا"
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء المنظمة العامة الروسية "ديلوفايا روسيا"
2025-05-13T12:21+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد, видео
بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" العامة
12:21 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 12:37 GMT 13.05.2025)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 للمنظمة.
وأكد الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي يحقق الاستقرار والتطور بفضل جهود قطاع الأعمال.
بفضل جهود قطاع الأعمال وطاقة العمل الريادي، فإن الاقتصاد الروسي يظهر الاستقرار ويتطور إلى حد كبير.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى كفاءة العمل التشاركي المشترك بين الدولة وقطاع الأعمال والجمعيات العمالية.
وأشار بوتين إلى أنه يجب أن يتم أخذ مقترحات شركة "ديلوفايا روسيا" في الاعتبار أثناء التحضير لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
بعد شهر، في يونيو/حزيران، سيُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. آمل أن تكون المقترحات التي سنناقشها اليوم، والتي ستصوغونها، مطلوبة أيضًا في سياق التحضيرات لهذا الحدث الضخم.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن نحو 50 إلى 60 ألف روسي يأتون طواعية للخدمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة كل شهر.
والموضوع الرئيسي للاجتماع هو "التنمية المتوازنة للاقتصاد خلال فترة التحولات الهيكلية".
"ديلوفايا روسيا" هي منظمة عامة روسية تأسست في عام 2001، وتمثل مصالح قادة الصناعة المحلية، وتضم المنظمة أكثر من 7 آلاف رجل أعمال وأكثر من 400 نائب من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية في روسيا.