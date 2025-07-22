https://sarabic.ae/20250722/وزير-الخارجية-المجري-بودابست-لن-ترضخ-لتهديدات-زيلينسكي-1102911620.html
وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي
وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن فلاديمير زيلينسكي يعامل المجريين، بما في ذلك سكان منطقة ترانسكارباتيا، كأعداء، مشيرا إلى أن بودابست لن تستسلم... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T13:16+0000
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وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "الرئيس زيلينسكي معادٍ بشدة للمجر، وللأمة المجرية، بما في ذلك المجريون المقيمون في منطقة ترانسكارباتيا... أود أن أوضح أنه مهما بلغت تهديدات الرئيس زيلينسكي، فإن المجر لن تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة في ترانسكارباتيا قُتل مجري أثناء التعبئة القسرية، وتم تغطية جدران كنيسة بشعارات معادية للمجر وتم إحراقها.في وقت سابق، طالبت المجر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاثة موظفين في وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤولين عن تنفيذ التعبئة القسرية والمتورطين في مقتل المجري جوزيف سيبيستيان من ترانسكارباتيا. ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأنه حتى ذلك الحين، ستمنع بودابست ثلاثة قادة عسكريين، بمن فيهم رئيس أركان القوات البرية، من دخول المجر.صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، إنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على تلبية معايير عضوية الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق، قال أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن المجر لها الكلمة الأخيرة. ووفقا له، فإن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد يعني تدمير الاقتصاد المجري.المجر: قادة أوروبا يعتبرون الصراع في أوكرانيا "ضربة استباقية" ضد روسياسيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية
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المجر, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
المجر, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي
أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن فلاديمير زيلينسكي يعامل المجريين، بما في ذلك سكان منطقة ترانسكارباتيا، كأعداء، مشيرا إلى أن بودابست لن تستسلم لتهديداته وستظل ضد انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "الرئيس زيلينسكي معادٍ بشدة للمجر، وللأمة المجرية، بما في ذلك المجريون المقيمون في منطقة ترانسكارباتيا... أود أن أوضح أنه مهما بلغت تهديدات الرئيس زيلينسكي، فإن المجر لن تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "مهما بلغت تهديداته، ومهما حاول ابتزاز بروكسل، فإن أصوات مليوني ناخب في انتخابات عام 2025 واجب على الحكومة المجرية".
وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة في ترانسكارباتيا قُتل مجري أثناء التعبئة القسرية، وتم تغطية جدران كنيسة بشعارات معادية للمجر وتم إحراقها.
في وقت سابق، طالبت المجر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاثة موظفين في وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤولين عن تنفيذ التعبئة القسرية والمتورطين في مقتل المجري جوزيف سيبيستيان من ترانسكارباتيا. ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأنه حتى ذلك الحين، ستمنع بودابست ثلاثة قادة عسكريين، بمن فيهم رئيس أركان القوات البرية، من دخول المجر.
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.
كما أعلن نتائج استطلاع رأي أجري في المجر حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، والذي أظهر أن 95% من المشاركين، أي أكثر من مليوني شخص، عارضوا اندماج كييف في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، إنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على تلبية معايير عضوية الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق، قال أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن المجر لها الكلمة الأخيرة. ووفقا له، فإن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد يعني تدمير الاقتصاد المجري.