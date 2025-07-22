وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250722/وزير-الخارجية-المجري-بودابست-لن-ترضخ-لتهديدات-زيلينسكي-1102911620.html
وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي
وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن فلاديمير زيلينسكي يعامل المجريين، بما في ذلك سكان منطقة ترانسكارباتيا، كأعداء، مشيرا إلى أن بودابست لن تستسلم... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T13:16+0000
2025-07-22T13:16+0000
المجر
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_85bd24585b7fae553db18a38834739ef.jpg
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "الرئيس زيلينسكي معادٍ بشدة للمجر، وللأمة المجرية، بما في ذلك المجريون المقيمون في منطقة ترانسكارباتيا... أود أن أوضح أنه مهما بلغت تهديدات الرئيس زيلينسكي، فإن المجر لن تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة في ترانسكارباتيا قُتل مجري أثناء التعبئة القسرية، وتم تغطية جدران كنيسة بشعارات معادية للمجر وتم إحراقها.في وقت سابق، طالبت المجر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاثة موظفين في وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤولين عن تنفيذ التعبئة القسرية والمتورطين في مقتل المجري جوزيف سيبيستيان من ترانسكارباتيا. ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأنه حتى ذلك الحين، ستمنع بودابست ثلاثة قادة عسكريين، بمن فيهم رئيس أركان القوات البرية، من دخول المجر.صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، إنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على تلبية معايير عضوية الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق، قال أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن المجر لها الكلمة الأخيرة. ووفقا له، فإن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد يعني تدمير الاقتصاد المجري.المجر: قادة أوروبا يعتبرون الصراع في أوكرانيا "ضربة استباقية" ضد روسياسيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية
https://sarabic.ae/20250719/المجر-التغلب-على-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-ضرب-من-الخيال-1102825303.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0861e83d968d9343c0f0a5657244c12b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
المجر, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية المجري: بودابست لن ترضخ لتهديدات زيلينسكي

13:16 GMT 22.07.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن فلاديمير زيلينسكي يعامل المجريين، بما في ذلك سكان منطقة ترانسكارباتيا، كأعداء، مشيرا إلى أن بودابست لن تستسلم لتهديداته وستظل ضد انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "الرئيس زيلينسكي معادٍ بشدة للمجر، وللأمة المجرية، بما في ذلك المجريون المقيمون في منطقة ترانسكارباتيا... أود أن أوضح أنه مهما بلغت تهديدات الرئيس زيلينسكي، فإن المجر لن تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "مهما بلغت تهديداته، ومهما حاول ابتزاز بروكسل، فإن أصوات مليوني ناخب في انتخابات عام 2025 واجب على الحكومة المجرية".

وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة في ترانسكارباتيا قُتل مجري أثناء التعبئة القسرية، وتم تغطية جدران كنيسة بشعارات معادية للمجر وتم إحراقها.
في وقت سابق، طالبت المجر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاثة موظفين في وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤولين عن تنفيذ التعبئة القسرية والمتورطين في مقتل المجري جوزيف سيبيستيان من ترانسكارباتيا. ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأنه حتى ذلك الحين، ستمنع بودابست ثلاثة قادة عسكريين، بمن فيهم رئيس أركان القوات البرية، من دخول المجر.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: التغلب على روسيا في الصراع الأوكراني "ضرب من الخيال"
19 يوليو, 14:09 GMT
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.

كما أعلن نتائج استطلاع رأي أجري في المجر حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، والذي أظهر أن 95% من المشاركين، أي أكثر من مليوني شخص، عارضوا اندماج كييف في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، إنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على تلبية معايير عضوية الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق، قال أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن المجر لها الكلمة الأخيرة. ووفقا له، فإن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد يعني تدمير الاقتصاد المجري.
المجر: قادة أوروبا يعتبرون الصراع في أوكرانيا "ضربة استباقية" ضد روسيا
سيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала