مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250723/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-موعد-بدء-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102935844.html
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
من المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (16:00 بتوقيت غرينيتش)، حسبما أفاد به... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:30+0000
2025-07-23T13:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102936837_0:165:3051:1881_1920x0_80_0_0_25bfe471c3bc4c0c9195a0abed145689.jpg
وقال المصدر: "من المقرر أن يبدأ الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر سيراغان في إسطنبول في الساعة 19:00".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية.ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستركز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.وقال: "ستركز المفاوضات بشكل رئيسي على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية. كما سيتم الحديث عن استمرار عملية التبادلات الثنائية بالغة الأهمية. وإذا لزم الأمر، سيتم بالطبع طرح أي قضايا أخرى. وسيتخذ رؤساء الوفود قرارات بهذا الشأن".ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
https://sarabic.ae/20250723/تصويت-برأيك-ما-السبب-الحقيقي-الذي-قد-يحول-دون-نجاح-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102934969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102936837_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_e06f8ea2d70ada01dd73b1af186b3f25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

11:30 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 23.07.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورقصر سيراغان في إسطنبول. الجولة الثالثة المتوقعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
قصر سيراغان في إسطنبول. الجولة الثالثة المتوقعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
من المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (16:00 بتوقيت غرينيتش)، حسبما أفاد به مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر: "من المقرر أن يبدأ الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر سيراغان في إسطنبول في الساعة 19:00".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية.
ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستركز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.
وقال: "ستركز المفاوضات بشكل رئيسي على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية. كما سيتم الحديث عن استمرار عملية التبادلات الثنائية بالغة الأهمية. وإذا لزم الأمر، سيتم بالطبع طرح أي قضايا أخرى. وسيتخذ رؤساء الوفود قرارات بهذا الشأن".
ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
وسائط متعددة
تصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
11:15 GMT
وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.
في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.
يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.
الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала