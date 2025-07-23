https://sarabic.ae/20250723/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-موعد-بدء-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102935844.html

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

سبوتنيك عربي

من المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (16:00 بتوقيت غرينيتش)، حسبما أفاد به... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T11:30+0000

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وقال المصدر: "من المقرر أن يبدأ الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر سيراغان في إسطنبول في الساعة 19:00".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية.ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستركز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.وقال: "ستركز المفاوضات بشكل رئيسي على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية. كما سيتم الحديث عن استمرار عملية التبادلات الثنائية بالغة الأهمية. وإذا لزم الأمر، سيتم بالطبع طرح أي قضايا أخرى. وسيتخذ رؤساء الوفود قرارات بهذا الشأن".ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف

https://sarabic.ae/20250723/تصويت-برأيك-ما-السبب-الحقيقي-الذي-قد-يحول-دون-نجاح-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102934969.html

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