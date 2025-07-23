https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-يعلق-على-نية-الوفد-الأوكراني-ترتيب-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1102950717.html

ميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

ميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، لدى وصوله إلى مدينة إسطنبول التركية، بأنه سمع عن نية الوفد الأوكراني... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T14:08+0000

2025-07-23T14:08+0000

2025-07-23T14:08+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102950523_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_c4a84d72b85bbacc4f8eb8336a945678.jpg

وأجاب ميدينسكي، ردًا على سؤال حول معرفته بنوايا الوفد الأوكراني، حيث اكتفى بالقول: "سمعت".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن المهمة الرئيسية للوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في تركيا، هي تنظيم لقاء بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية.ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول.ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟

https://sarabic.ae/20250723/بث-مباشر-الأجواء-قبيل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1102930506.html

https://sarabic.ae/20250723/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-موعد-بدء-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102935844.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن