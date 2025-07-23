https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-يعلق-على-نية-الوفد-الأوكراني-ترتيب-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1102950717.html
ميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي
ميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، لدى وصوله إلى مدينة إسطنبول التركية، بأنه سمع عن نية الوفد الأوكراني... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأجاب ميدينسكي، ردًا على سؤال حول معرفته بنوايا الوفد الأوكراني، حيث اكتفى بالقول: "سمعت".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن المهمة الرئيسية للوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في تركيا، هي تنظيم لقاء بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية.ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول.ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
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ميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، لدى وصوله إلى مدينة إسطنبول التركية، بأنه سمع عن نية الوفد الأوكراني للسعي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.
وأجاب ميدينسكي، ردًا على سؤال حول معرفته بنوايا الوفد الأوكراني، حيث اكتفى بالقول: "سمعت".
ووصل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إلى إسطنبول، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن المهمة الرئيسية للوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في تركيا، هي تنظيم لقاء بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية.
ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول.
ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (16:00 بتوقيت غرينيتش)، حسبما أفاد به مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك".
ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.