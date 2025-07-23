https://sarabic.ae/20250723/بث-مباشر-الأجواء-قبيل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1102930506.html

بث مباشر... الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا

بث مباشر... الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T12:13+0000

2025-07-23T12:13+0000

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية.وأضاف بيسكوف: "يترأس الزميل ميدينسكي وفدنا، ولا تغييرات في تشكيلته، بقيت كما هو".ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستركز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.من المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول.ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (16:00 بتوقيت غرينيتش)، حسبما أفاد به مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك".ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وسيرأس الوفد الأوكراني في الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟

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الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا سبوتنيك عربي الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا 2025-07-23T12:13+0000 true PT7M57S

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