https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html

انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول

انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول

سبوتنيك عربي

انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T17:41+0000

2025-07-23T17:41+0000

2025-07-23T18:57+0000

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وأجاب المصدر ردا على سؤال حول انتهاء المفاوضات، قائلا: "نعم". واستمرت المفاوضات لمدة ساعة تقريبا، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك".وفي وقت سابق، بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وفي وقت لاحق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستنتهي على الأرجح، اليوم الأربعاء، ولن تستأنف يوم غد الخميس.وعقد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، مع رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف، اجتماعا ثنائيا في قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الوفدان الروسي والأوكراني، إلى قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الوفدان الروسي والأوكراني موجودان بالفعل في قصر سيراغان".وكان رئيس الأركان العامة التركي ميتين غوراك، قد وصل إلى قصر "سيراغان"، للمشاركة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في إسطنبول.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي، توجّه إلى إسطنبول، لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية.وأضاف بيسكوف: "يترأس الزميل ميدينسكي، وفدنا، ولا تغييرات في تشكيلته، بقي كما هو".ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، ستركّز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟

https://sarabic.ae/20250723/بث-مباشر-الأجواء-قبيل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1102930506.html

https://sarabic.ae/20250723/فيدان-الهدف-النهائي-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-هو-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-عاجل-1102952983.html

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