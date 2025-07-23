https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول
سبوتنيك عربي
انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T17:41+0000
2025-07-23T17:41+0000
2025-07-23T18:57+0000
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وأجاب المصدر ردا على سؤال حول انتهاء المفاوضات، قائلا: "نعم". واستمرت المفاوضات لمدة ساعة تقريبا، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك".وفي وقت سابق، بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وفي وقت لاحق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستنتهي على الأرجح، اليوم الأربعاء، ولن تستأنف يوم غد الخميس.وعقد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، مع رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف، اجتماعا ثنائيا في قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الوفدان الروسي والأوكراني، إلى قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الوفدان الروسي والأوكراني موجودان بالفعل في قصر سيراغان".وكان رئيس الأركان العامة التركي ميتين غوراك، قد وصل إلى قصر "سيراغان"، للمشاركة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في إسطنبول.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي، توجّه إلى إسطنبول، لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية.وأضاف بيسكوف: "يترأس الزميل ميدينسكي، وفدنا، ولا تغييرات في تشكيلته، بقي كما هو".ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، ستركّز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول
17:41 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 18:57 GMT 23.07.2025)
انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وأجاب المصدر ردا على سؤال حول انتهاء المفاوضات، قائلا: "نعم".
واستمرت المفاوضات لمدة ساعة تقريبا، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك".
وفي وقت سابق، بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وصرح مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يجري خلال المفاوضات تبادل للآراء حول مشاريع مذكرات التفاهم المتعلقة برؤية التسوية السلمية التي تبادلها الوفدان سابقا، ومناقشة عدد من القضايا الإنسانية.
وفي وقت لاحق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستنتهي على الأرجح، اليوم الأربعاء، ولن تستأنف يوم غد الخميس.
وعقد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، مع رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف، اجتماعا ثنائيا في قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية.
وقال مصدر مقرب من الوفد الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيسي وفدي روسيا وأوكرانيا، يعقدان اجتماعا ثنائيا في قصر سيراغان".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الوفدان الروسي والأوكراني، إلى قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الوفدان الروسي والأوكراني موجودان بالفعل في قصر سيراغان".
وكان رئيس الأركان العامة التركي ميتين غوراك، قد وصل إلى قصر "سيراغان"، للمشاركة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في إسطنبول.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي، توجّه إلى إسطنبول، لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: "يترأس الزميل ميدينسكي، وفدنا، ولا تغييرات في تشكيلته، بقي كما هو".
ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، ستركّز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية.
ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
ويرأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.
في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن زيلينسكي وافق على قائمة المشاركين في الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. ولم يتغير تشكيل الوفد منذ الجولة السابقة، كما هو الحال مع الوفد الروسي.
يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات
وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.