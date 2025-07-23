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ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب - عاجل
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250723/فيدان-الهدف-النهائي-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-هو-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-عاجل-1102952983.html
فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار
فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
افتتح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، في مدينة إسطنبول التركية. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T17:45+0000
2025-07-23T18:18+0000
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وقال فيدان، خلال كلمته الافتتاحية في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في مدينة إسطنبول: "في هذه الجولة الثالثة، هدفنا هو أن تجري الأطراف مشاورات تركز على النتائج بشأن مذكرات التفاهم. والهدف النهائي، بالطبع، هو المساعدة في تمهيد الطريق نحو السلام من خلال وقف إطلاق النار".وأضاف: "تركيا مستعدة دائما للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بدفع العملية المتعلقة بإبرام الاتفاقيات بين الأطراف، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن تحقيق وقف إطلاق النار، فلدينا البنية التحتية اللازمة لمراقبة وقف إطلاق النار".وتابع وزير الخارجية التركي: "تركيا مستعدة للمساهمة في تبادل الأسرى من خلال توفير منهجية أكثر تنظيما".ووصل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إلى إسطنبول، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وسيرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم عميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب فلاديمير زيلينسكي.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو لنظام كييف جثث جنوده. إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو الماضي، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان"، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
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فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار

17:45 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 18:18 GMT 23.07.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© POOL
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افتتح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، في مدينة إسطنبول التركية.
وقال فيدان، خلال كلمته الافتتاحية في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في مدينة إسطنبول: "في هذه الجولة الثالثة، هدفنا هو أن تجري الأطراف مشاورات تركز على النتائج بشأن مذكرات التفاهم. والهدف النهائي، بالطبع، هو المساعدة في تمهيد الطريق نحو السلام من خلال وقف إطلاق النار".

وتابع فيدان: "لقد حققنا نتائج مهمة في الجولتين الأوليين. إن تبادل الأسرى الذي تم تحقيقه حتى الآن، حظي بتقدير كبير من المجتمع الدولي".

وأضاف: "تركيا مستعدة دائما للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بدفع العملية المتعلقة بإبرام الاتفاقيات بين الأطراف، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن تحقيق وقف إطلاق النار، فلدينا البنية التحتية اللازمة لمراقبة وقف إطلاق النار".
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول
17:41 GMT
وتابع وزير الخارجية التركي: "تركيا مستعدة للمساهمة في تبادل الأسرى من خلال توفير منهجية أكثر تنظيما".
ووصل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إلى إسطنبول، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، وإيغور كوستيوكوف، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وسيرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم عميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب فلاديمير زيلينسكي.
قصر سيراغان في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
بث مباشر... رئيسا وفدي روسيا وأوكرانيا يعقدان اجتماعا ثنائيا في قصر "سيراغان" بمدينة إسطنبول
12:13 GMT
وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو لنظام كييف جثث جنوده. إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات، كان قد وصل إلى إسطنبول، في 15 مايو الماضي، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.

وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو الماضي، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان"، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.
الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
تصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
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