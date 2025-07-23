https://sarabic.ae/20250723/فيدان-الهدف-النهائي-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-هو-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-عاجل-1102952983.html

فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار

فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار

سبوتنيك عربي

افتتح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، في مدينة إسطنبول التركية. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T17:45+0000

2025-07-23T17:45+0000

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وقال فيدان، خلال كلمته الافتتاحية في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في مدينة إسطنبول: "في هذه الجولة الثالثة، هدفنا هو أن تجري الأطراف مشاورات تركز على النتائج بشأن مذكرات التفاهم. والهدف النهائي، بالطبع، هو المساعدة في تمهيد الطريق نحو السلام من خلال وقف إطلاق النار".وأضاف: "تركيا مستعدة دائما للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بدفع العملية المتعلقة بإبرام الاتفاقيات بين الأطراف، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن تحقيق وقف إطلاق النار، فلدينا البنية التحتية اللازمة لمراقبة وقف إطلاق النار".وتابع وزير الخارجية التركي: "تركيا مستعدة للمساهمة في تبادل الأسرى من خلال توفير منهجية أكثر تنظيما".ووصل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إلى إسطنبول، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وسيرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم عميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وستضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب فلاديمير زيلينسكي.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو لنظام كييف جثث جنوده. إضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو الماضي، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان"، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييفتصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟

https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html

https://sarabic.ae/20250723/بث-مباشر-الأجواء-قبيل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1102930506.html

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