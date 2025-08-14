https://sarabic.ae/20250814/الدفاع-الروسية-تعلن-استعادة-84-جنديا-روسيا-في-عملية-تبادل-أسرى--1103719363.html
الدفاع الروسية تعلن استعادة 84 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://sarabic.ae/20250723/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-مجموعة-من-أسرى-الحرب-1102968632.html
2025
11:57 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 14.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا أعادت 84 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية
: تم في 14 آب/أغسطس، إعادة 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وجرى في المقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية " .
وأضاف البيان: " قدمت الإمارات العربية المتحدة جهود الوساطة الإنسانية خلال عودة العسكريين الروس من الأسر" .
وأردف البيان: " العسكريون الروس العائدون من الأسر موجودون حاليا في بيلاروسيا حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم. وسيتم نقلهم جميعًا إلى روسيا لتلقي العلاج" .
وكانت وزارة الدفاع الروسية
،أعلنت في يوليو/اب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف.
وذكرت الوزارة أنه تم نقل مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل. مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.