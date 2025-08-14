عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 84 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
الدفاع الروسية تعلن استعادة 84 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا أعادت 84 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى... 14.08.2025
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا أعادت 84 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: تم في 14 آب/أغسطس، إعادة 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وجرى في المقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية " .
وأضاف البيان: " قدمت الإمارات العربية المتحدة جهود الوساطة الإنسانية خلال عودة العسكريين الروس من الأسر" .
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
23 يوليو, 20:35 GMT
وأردف البيان: " العسكريون الروس العائدون من الأسر موجودون حاليا في بيلاروسيا حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم. وسيتم نقلهم جميعًا إلى روسيا لتلقي العلاج" .
وكانت وزارة الدفاع الروسية،أعلنت في يوليو/اب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف.
وذكرت الوزارة أنه تم نقل مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل. مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.
