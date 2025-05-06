https://sarabic.ae/20250506/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-205-جنود-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1100210718.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 205 جنود روس من الأسر في الأراضي التي تسيطر عليها كييف
الدفاع الروسية تعلن عودة 205 جنود روس من الأسر في الأراضي التي تسيطر عليها كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 205 جنود روس من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T12:05+0000
2025-05-06T12:05+0000
2025-05-06T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100211232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30b7fffe9c48dfee7361c93292503de2.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 6 مايو(أيار الجاري)، ونتيجة لعملية تفاوض، عاد 205 جنود روس من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، وفي المقابل، تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أنه سيتم تسليم جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي 19مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو الجاري. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلميةنيبينزيا: روسيا مستعدة لمفاوضات مباشرة مع كييف رغم مشاكل شرعية زيلينسكي
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100211232_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5ba75b60fdd2c408d3445e345b1e555.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 205 جنود روس من الأسر في الأراضي التي تسيطر عليها كييف
12:05 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 06.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 205 جنود روس من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 6 مايو(أيار الجاري)، ونتيجة لعملية تفاوض، عاد 205 جنود روس من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، وفي المقابل، تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "يتواجد حاليا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن فرصة الاتصال بأقاربهم".
وأوضح البيان أنه سيتم تسليم جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.
وفي 19مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
.
وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو الجاري. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.