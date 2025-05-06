https://sarabic.ae/20250506/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-205-جنود-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1100210718.html

الدفاع الروسية تعلن عودة 205 جنود روس من الأسر في الأراضي التي تسيطر عليها كييف

الدفاع الروسية تعلن عودة 205 جنود روس من الأسر في الأراضي التي تسيطر عليها كييف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 205 جنود روس من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T12:05+0000

2025-05-06T12:05+0000

2025-05-06T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 6 مايو(أيار الجاري)، ونتيجة لعملية تفاوض، عاد 205 جنود روس من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، وفي المقابل، تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أنه سيتم تسليم جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي 19مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو الجاري. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلميةنيبينزيا: روسيا مستعدة لمفاوضات مباشرة مع كييف رغم مشاكل شرعية زيلينسكي

https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html

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