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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250723/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-مجموعة-من-أسرى-الحرب-1102968632.html
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى، بموجب اتفاقيات إسطنبول. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T20:35+0000
2025-07-23T20:35+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو(تموز) 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيتم تسليم جميع العسكريين الروس إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانبانتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية
https://sarabic.ae/20250626/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-عودة-مجموعة-أخرى-من-العسكريين-الروس-في-إطار-اتفاقيات-إسطنبول--1102096063.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب

20:35 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى، بموجب اتفاقيات إسطنبول.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو(تموز) 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أن "العسكريين الروس موجودون حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم".

تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عن عودة مجموعة أخرى من العسكريين الروس في إطار اتفاقيات إسطنبول ... فيديو
26 يونيو, 14:02 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيتم تسليم جميع العسكريين الروس إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وعقدت يوم 2 يونيو الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان" في إسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية
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