https://sarabic.ae/20250723/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-مجموعة-من-أسرى-الحرب-1102968632.html

الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب

الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى، بموجب اتفاقيات إسطنبول. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

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روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو(تموز) 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيتم تسليم جميع العسكريين الروس إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانبانتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية

https://sarabic.ae/20250626/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-عودة-مجموعة-أخرى-من-العسكريين-الروس-في-إطار-اتفاقيات-إسطنبول--1102096063.html

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