https://sarabic.ae/20250723/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-مجموعة-من-أسرى-الحرب-1102968632.html
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى، بموجب اتفاقيات إسطنبول. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T20:35+0000
2025-07-23T20:35+0000
2025-07-23T20:35+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو(تموز) 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيتم تسليم جميع العسكريين الروس إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانبانتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية
https://sarabic.ae/20250626/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-عودة-مجموعة-أخرى-من-العسكريين-الروس-في-إطار-اتفاقيات-إسطنبول--1102096063.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى، بموجب اتفاقيات إسطنبول.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 23 يوليو(تموز) 2025، ووفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، المبرمة في 2 يونيو(حزيران) 2025 في إسطنبول، أعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "العسكريين الروس موجودون حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيتم تسليم جميع العسكريين الروس إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وعقدت يوم 2 يونيو الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان" في إسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.