الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250807/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-التركي-يبحثان-تطورات-الوضع-حول-أوكرانيا-1103490284.html
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الوضع حول أوكرانيا. 07.08.2025
2025-08-07T16:57+0000
2025-08-07T16:57+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100456395_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_b840087b8d52f7cb00fe027cd22fe8e9.jpg
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "ناقش الوزيران الوضع الحالي في سياق ما يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا، وتم الاتفاق على الحفاظ على اتصالات منتظمة".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
https://sarabic.ae/20250807/لقاءات-بوتين--ترامب-العالم-يترقب-اجتماع-الكبار--1103483979.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100456395_143:0:2682:1904_1920x0_80_0_0_93f30bb5d6dbead122a73fa8884f8c4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا

16:57 GMT 07.08.2025
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الوضع حول أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "ناقش الوزيران الوضع الحالي في سياق ما يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا، وتم الاتفاق على الحفاظ على اتصالات منتظمة".

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم 28 يوليو/تموز الفائت، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل، الذي أعلن عنه في آخر محادثات في إسطنبول.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".
لقاءات بوتين – ترامب... العالم يترقب اجتماع الكبار
وسائط متعددة
لقاءات بوتين – ترامب... العالم يترقب "اجتماع الكبار"
14:24 GMT

وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، يوم 27 يوليو الفائت، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.

وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
