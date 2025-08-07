https://sarabic.ae/20250807/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-التركي-يبحثان-تطورات-الوضع-حول-أوكرانيا-1103490284.html
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الوضع حول أوكرانيا. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "ناقش الوزيران الوضع الحالي في سياق ما يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا، وتم الاتفاق على الحفاظ على اتصالات منتظمة".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الوضع حول أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "ناقش الوزيران الوضع الحالي في سياق ما يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا، وتم الاتفاق على الحفاظ على اتصالات منتظمة".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم 28 يوليو/تموز الفائت، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل، الذي أعلن عنه في آخر محادثات في إسطنبول.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".
وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، يوم 27 يوليو الفائت، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.
وترأس الوفد الروسي
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.