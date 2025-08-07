https://sarabic.ae/20250807/لقاءات-بوتين--ترامب-العالم-يترقب-اجتماع-الكبار--1103483979.html
لقاءات بوتين – ترامب... العالم يترقب "اجتماع الكبار"
يترقب العالم، اجتماع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
يترقب العالم، اجتماع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة. وأعد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" إنفوغراف يتضمن تاريخ لقاءات بوتين وترامب وأهم القرارات المتخذة فيها.