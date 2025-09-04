عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
سلسلة وفيات "غير عادية" لمرشحي "حزب البديل من أجل ألمانيا"
سلسلة وفيات "غير عادية" لمرشحي "حزب البديل من أجل ألمانيا"
يشهد المشهد السياسي في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية حالة من الاضطراب قبل أسبوعين تقريبا من الانتخابات المحلية، وذلك بعد سلسلة غير معهودة من الوفيات بين المرشحين لحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث أثارت هذه الحوادث غير المعهودة سلسلة من التساؤلات والتكهنات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت الى ردود فعل من قبل مسؤولي الحزب وسلطات تطبيق القانون.وقالت صحيفة "بيلد الألمانية": "رئيس لجنة الانتخابات في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا عن تقارير وفيات جديدة من المرشحين للانتخابات البلدية ،(المقررة) في 14 سبتمبر. في الوقت الحالي، هي على علم بوفاة 16".تشمل الحالات المتبقية رالف لانغه، وفولفغانغ كلينغر، وفولفغانغ سيتز، وستيفان براندز، وجميعهم توفوا لأسباب طبيعية، وكان بعضهم يعاني من مشاكل صحية سابقة.وأفادت الشرطة بعدم وجود أي دليل على تورط جهات خارجية في أي من هذه الحالات، كما أكدت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا وفاة مرشحين من أحزاب أخرى بعد تقديم قوائمهم الانتخابية.موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف
https://sarabic.ae/20250831/ماسك-يتوقع-انقراض-أوروبا-لأسباب-ديمغرافية-1104333056.html
ما لا يقل عن 16 مرشحا من أحزاب مختلفة لقوا حتفهم عشية الانتخابات في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا الفيدرالية غربي ألمانيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية نقلا عن رئيسة لجنة الانتخابات المحلية مونيكا ويسمان.
يشهد المشهد السياسي في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية حالة من الاضطراب قبل أسبوعين تقريبا من الانتخابات المحلية، وذلك بعد سلسلة غير معهودة من الوفيات بين المرشحين لحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث أثارت هذه الحوادث غير المعهودة سلسلة من التساؤلات والتكهنات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت الى ردود فعل من قبل مسؤولي الحزب وسلطات تطبيق القانون.

وأشارت تقارير، في وقت سابق، إلى أربع وفيات لمرشحين رسميين للحزب. وتبين لاحقًا أن مرشحين آخرين كانا ضمن القوائم الثانوية (قوائم الاحتياط) قد توفيا أيضًا. وهما برينيه هيرفورد، التي عانت من مشاكل صحية وتوفيت بسبب فشل كلوي، وباتريك تيتزه، الذي وضع حدا لحياته.

وقالت صحيفة "بيلد الألمانية": "رئيس لجنة الانتخابات في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا عن تقارير وفيات جديدة من المرشحين للانتخابات البلدية ،(المقررة) في 14 سبتمبر. في الوقت الحالي، هي على علم بوفاة 16".
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
مجتمع
ماسك يتوقع انقراض أوروبا لأسباب ديمغرافية
31 أغسطس, 07:15 GMT
تشمل الحالات المتبقية رالف لانغه، وفولفغانغ كلينغر، وفولفغانغ سيتز، وستيفان براندز، وجميعهم توفوا لأسباب طبيعية، وكان بعضهم يعاني من مشاكل صحية سابقة.
وأفادت الشرطة بعدم وجود أي دليل على تورط جهات خارجية في أي من هذه الحالات، كما أكدت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا وفاة مرشحين من أحزاب أخرى بعد تقديم قوائمهم الانتخابية.
موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف
