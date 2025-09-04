https://sarabic.ae/20250904/سلسلة-وفيات-غير-عادية-لمرشحي-حزب-البديل-من-أجل-ألمانيا-1104505036.html

سلسلة وفيات "غير عادية" لمرشحي "حزب البديل من أجل ألمانيا"

يشهد المشهد السياسي في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية حالة من الاضطراب قبل أسبوعين تقريبا من الانتخابات المحلية، وذلك بعد سلسلة غير معهودة من الوفيات بين المرشحين لحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث أثارت هذه الحوادث غير المعهودة سلسلة من التساؤلات والتكهنات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت الى ردود فعل من قبل مسؤولي الحزب وسلطات تطبيق القانون.وقالت صحيفة "بيلد الألمانية": "رئيس لجنة الانتخابات في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا عن تقارير وفيات جديدة من المرشحين للانتخابات البلدية ،(المقررة) في 14 سبتمبر. في الوقت الحالي، هي على علم بوفاة 16".تشمل الحالات المتبقية رالف لانغه، وفولفغانغ كلينغر، وفولفغانغ سيتز، وستيفان براندز، وجميعهم توفوا لأسباب طبيعية، وكان بعضهم يعاني من مشاكل صحية سابقة.وأفادت الشرطة بعدم وجود أي دليل على تورط جهات خارجية في أي من هذه الحالات، كما أكدت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا وفاة مرشحين من أحزاب أخرى بعد تقديم قوائمهم الانتخابية.موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف

