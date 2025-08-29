https://sarabic.ae/20250829/موسكو-كييف-والاتحاد-الأوروبي-يعملان-على-تقويض-الاتفاقيات-بشكل-مكشوف-1104294292.html

موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف

موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير خارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن روسيا تتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية العمل وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الرئيس الروسي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T16:59+0000

2025-08-29T16:59+0000

2025-08-29T16:59+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

حول العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وقال ريابكوف للصحفيين: "نتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية جهودها بما يتماشى مع التفاهمات والأسس التي وضعت في الاجتماع الأهم للرئيسين في ألاسكا".وناقش الرئيسان الروسي والأمريكي سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس، وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وبعد لقاء ترامب مع بوتين، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي، وأعلن بعده أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحابوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد

https://sarabic.ae/20250829/زيلينسكي-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-استعادة-الأراضي-بالقوة-1104278174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن