https://sarabic.ae/20250829/موسكو-كييف-والاتحاد-الأوروبي-يعملان-على-تقويض-الاتفاقيات-بشكل-مكشوف-1104294292.html
موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف
موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير خارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن روسيا تتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية العمل وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الرئيس الروسي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T16:59+0000
2025-08-29T16:59+0000
2025-08-29T16:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين: "نتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية جهودها بما يتماشى مع التفاهمات والأسس التي وضعت في الاجتماع الأهم للرئيسين في ألاسكا".وناقش الرئيسان الروسي والأمريكي سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس، وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وبعد لقاء ترامب مع بوتين، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي، وأعلن بعده أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحابوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
https://sarabic.ae/20250829/زيلينسكي-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-استعادة-الأراضي-بالقوة-1104278174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف
صرّح نائب وزير خارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن روسيا تتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية العمل وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، وأن تنظر كييف والعواصم الأوروبية إلى هذه الاتفاقات على هذا الأساس.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نتوقع أن تواصل الإدارة الأمريكية جهودها بما يتماشى مع التفاهمات والأسس التي وضعت في الاجتماع الأهم للرئيسين في ألاسكا".
وتابع: ننطلق من أنه لن يكون هناك أي انحراف عن هذه التفاهمات (التي تم التوصل إليها في أنكوريج ألاسكا). ونتوقع أن يُنظر إلى الوضع في نهاية المطاف على هذا النحو في كييف والعواصم الأوروبية، حيث يشهد الوضع تخريبًا صريحًا. واليوم، لا يمكن وصف هذه الأعمال بأي شيء آخر.
وناقش الرئيسان الروسي والأمريكي سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس، وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
بدوره، أشار ترامب إلى أنه وبوتين اتفقا على "العديد من النقاط" بشأن القضية الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا.
وبعد لقاء ترامب مع بوتين، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي، وأعلن بعده أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.