https://sarabic.ae/20250826/روسيا-الحوار-بين-بوتين-وترامب-يغير-العالم-1104164923.html
روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
سبوتنيك عربي
اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T17:19+0000
2025-08-26T17:19+0000
2025-08-26T17:19+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839479_0:14:3266:1851_1920x0_80_0_0_bf024011ef55ab01fd5b3911ae7da2b3.jpg
وكتب دميتريييف عبر قناته على تليغرام، اليوم الثلاثاء: "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين". في 20 أغسطس/ آب، كشف دميترييف، أن القادة الأوروبيين يسعون بكل الطرق لعرقلة محادثات السلام الروسية الأمريكية، بالتستر وراء عبارات "انعدام الثقة" في روسيا.وفي 17 أغسطس/ آب، قال دميترييف: "أن مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي 15 أغسطس/ آب، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250822/بوتين-لقائي-مع-ترامب-في-ألاسكا-كان-غنيا-وصريحا-1104048809.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839479_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_46939d867892a32a38d2670b144077fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
روسيا, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كفيل بضمان الأمن العالمي.
وكتب دميتريييف عبر قناته على تليغرام، اليوم الثلاثاء: "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين".
في 20 أغسطس/ آب، كشف دميترييف، أن القادة الأوروبيين يسعون بكل الطرق لعرقلة محادثات السلام الروسية الأمريكية، بالتستر وراء عبارات "انعدام الثقة" في روسيا.
وكتب دميترييف عبر قناته على تليغرام: يحاول القادة الأوروبيون بكل الطرق، عرقلة محادثات السلام واستئناف العلاقات الروسية الأمريكية، متسترين وراء عبارات انعدام الثقة بروسيا.
وفي 17 أغسطس/ آب، قال دميترييف: "أن مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وكتب دميترييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": المؤيدون الأوروبيون والبريطانيون للصراع الروسي الأوكراني، في حالة من الذعر.
وفي 15 أغسطس/ آب، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.