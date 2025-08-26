https://sarabic.ae/20250826/روسيا-الحوار-بين-بوتين-وترامب-يغير-العالم-1104164923.html

روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم

روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم

سبوتنيك عربي

اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T17:19+0000

2025-08-26T17:19+0000

2025-08-26T17:19+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839479_0:14:3266:1851_1920x0_80_0_0_bf024011ef55ab01fd5b3911ae7da2b3.jpg

وكتب دميتريييف عبر قناته على تليغرام، اليوم الثلاثاء: "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين". في 20 أغسطس/ آب، كشف دميترييف، أن القادة الأوروبيين يسعون بكل الطرق لعرقلة محادثات السلام الروسية الأمريكية، بالتستر وراء عبارات "انعدام الثقة" في روسيا.وفي 17 أغسطس/ آب، قال دميترييف: "أن مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي 15 أغسطس/ آب، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

https://sarabic.ae/20250822/بوتين-لقائي-مع-ترامب-في-ألاسكا-كان-غنيا-وصريحا-1104048809.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب