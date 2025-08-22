بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/بوتين-لقائي-مع-ترامب-في-ألاسكا-كان-غنيا-وصريحا-1104048809.html
بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا
بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بأن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا كان غنياً وصريحاً. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T21:38+0000
2025-08-22T21:38+0000
فلاديمير بوتين
ألاسكا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية: "أجرينا لقاءً جيداً جداً، غنياً وصريحاً في ألاسكا".وأضاف الرئيس الروسي إن استعادة العلاقات الروسية – الأمريكية بشكل كامل لا يتوقف على موسكو، بل على شركائها الغربيين قبل كل شيء.وقال بوتين: "آمل كثيراً أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها مجرد بداية لاستعادة شاملة لعلاقاتنا. الأمر لا يعتمد علينا، بل يعتمد على شركائنا الغربيين بالدرجة الأولى، لأن الولايات المتحدة أيضاً مرتبطة بالتزامات معينة ضمن مختلف التحالفات، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".كما أكد الرئيس الروسي أن الدول أو الجهات التي أوقفت تعاونها مع موسكو نتيجة الضغوط السياسية ستعود مجدداً للتعامل معها.وقال بوتين:وزار الرئيس الروسي مدينة ساروف في رحلة عمل، حيث التقى بالفيزيائيين النوويين والمتخصصين في مجال الطاقة الذرية.وتحدث خلال اللقاء عن تطور الصناعة النووية الروسية، وأهمية التعاون العلمي الدولي في ظل العملية العسكرية الخاصة.وبمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع النووي الروسي، هنّأ بوتين العاملين في هذه الصناعة، مشيدًا بدور ما يقارب نصف مليون موظف يعملون في المجال النووي، واصفًا إياهم بأنهم "قوة حقيقية" لروسيا.وأكد أن المجال النووي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطور الدولة الروسية وضمان أمنها وسيادتها، مشيرًا إلى أن روسيا مدينة لروادها النوويين الذين أسسوا درعًا نوويًا صلبًا حمى البلاد لعقود.
https://sarabic.ae/20250822/بوتين-علماء-الطاقة-النووية-الروس-أنشأوا-درعا-نوويا-قويا-للبلاد---عاجل-1104046282.html
ألاسكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_209:0:2186:1483_1920x0_80_0_0_8dc15818ab6c95565f06c145c37e1e3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, ألاسكا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, ألاسكا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا

21:38 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بأن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا كان غنياً وصريحاً.
وقال بوتين خلال لقائه مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية: "أجرينا لقاءً جيداً جداً، غنياً وصريحاً في ألاسكا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
18:46 GMT
وأضاف الرئيس الروسي إن استعادة العلاقات الروسية – الأمريكية بشكل كامل لا يتوقف على موسكو، بل على شركائها الغربيين قبل كل شيء.
وقال بوتين: "آمل كثيراً أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها مجرد بداية لاستعادة شاملة لعلاقاتنا. الأمر لا يعتمد علينا، بل يعتمد على شركائنا الغربيين بالدرجة الأولى، لأن الولايات المتحدة أيضاً مرتبطة بالتزامات معينة ضمن مختلف التحالفات، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".
كما أكد الرئيس الروسي أن الدول أو الجهات التي أوقفت تعاونها مع موسكو نتيجة الضغوط السياسية ستعود مجدداً للتعامل معها.
وقال بوتين:
"أولئك الذين يغادرون ساحة التعاون معنا نتيجة الضغط السياسي، أنا واثق أنهم سيعودون. وكثيرون، أكرر، لا يزالون يعملون معنا حتى الآن، والعديد منهم سيعودون لاحقاً".
وزار الرئيس الروسي مدينة ساروف في رحلة عمل، حيث التقى بالفيزيائيين النوويين والمتخصصين في مجال الطاقة الذرية.
وتحدث خلال اللقاء عن تطور الصناعة النووية الروسية، وأهمية التعاون العلمي الدولي في ظل العملية العسكرية الخاصة.
وبمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع النووي الروسي، هنّأ بوتين العاملين في هذه الصناعة، مشيدًا بدور ما يقارب نصف مليون موظف يعملون في المجال النووي، واصفًا إياهم بأنهم "قوة حقيقية" لروسيا.
وأكد أن المجال النووي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطور الدولة الروسية وضمان أمنها وسيادتها، مشيرًا إلى أن روسيا مدينة لروادها النوويين الذين أسسوا درعًا نوويًا صلبًا حمى البلاد لعقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала