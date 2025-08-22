https://sarabic.ae/20250822/بوتين-علماء-الطاقة-النووية-الروس-أنشأوا-درعا-نوويا-قويا-للبلاد---عاجل-1104046282.html
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد.
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام "العمل الشجاع" لموظفي المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وأضاف بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركات الصناعة النووية الروسية: "بفضل الأسس المهيأة، تستخدم التطورات في هذا المجال بالفعل لابتكار مجموعة واسعة من الحلول التطبيقية، وروسيا رائدة في مجال المعرفة والتكنولوجيا هنا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا بحاجة إلى وضع أهداف كبيرة في الصناعة النووية، والسعي لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الحضارة الإنسانية جمعاء.وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تدين بأمنها وتطورها السيادي لمخضرمي الصناعة النووية.وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية :" بفضلكم (العلماء النوويين الروس) وزملائكم ، روساتوم في طليعة إنشاء وتنفيذ تقنيات متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ، بما في ذلك الطريق البحري الشمالي، والذي سيصبح جزءا من ممر النقل عبر القطب الشمالي من سان بطرسبورغ عبر مورمانسك إلى فلاديفوستوك."وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية :" ليس لدينا دول معادية، لدينا نخب معادية في بعض البلدان".وأضاف : "بالطبع، تُنشر الدعاية هناك (في الدول ذات النخبة المعادية): إنهم يغسلون أدمغة الناس، ويقولون إننا بدأنا الحرب، متناسين أنهم هم من بدأوا الحرب عام 2014، عندما بدأوا باستخدام الدبابات والطائرات ضد السكان المدنيين في دونباس، عندها بدأت الحرب، ونحن نبذل قصارى جهدنا لوقفها".وأفاد مراسل "سبوتنيك": "وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ساروف النووية، حيث يقع أحد أهم مرافق مجمع الأسلحة النووية الروسي - المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم".بوتين يصدر تعليمات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد.
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام "العمل الشجاع" لموظفي المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا في مجال الاندماج النووي الحراري.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركات الصناعة النووية الروسية: "بفضل الأسس المهيأة، تستخدم التطورات في هذا المجال بالفعل لابتكار مجموعة واسعة من الحلول التطبيقية، وروسيا رائدة في مجال المعرفة والتكنولوجيا هنا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا بحاجة إلى وضع أهداف كبيرة في الصناعة النووية، والسعي لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الحضارة الإنسانية جمعاء.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تدين بأمنها وتطورها السيادي لمخضرمي الصناعة النووية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية :" بفضلكم (العلماء النوويين الروس) وزملائكم ، روساتوم في طليعة إنشاء وتنفيذ تقنيات متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ، بما في ذلك الطريق البحري الشمالي، والذي سيصبح جزءا من ممر النقل عبر القطب الشمالي من سان بطرسبورغ عبر مورمانسك إلى فلاديفوستوك."
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا ليس لديها دول معادية بل هنالك نخب معادية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية :" ليس لدينا دول معادية، لدينا نخب معادية في بعض البلدان".
وأضاف : "بالطبع، تُنشر الدعاية هناك (في الدول ذات النخبة المعادية): إنهم يغسلون أدمغة الناس، ويقولون إننا بدأنا الحرب، متناسين أنهم هم من بدأوا الحرب عام 2014، عندما بدأوا باستخدام الدبابات والطائرات ضد السكان المدنيين في دونباس، عندها بدأت الحرب، ونحن نبذل قصارى جهدنا لوقفها".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ساروف الروسية، حيث يقع المركز النووي الفيدرالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك": "وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ساروف النووية، حيث يقع أحد أهم مرافق مجمع الأسلحة النووية الروسي - المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم".