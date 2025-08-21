بوتين يصدر تعليمات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين يصدر تعليمات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، توجيهات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين.
وتضمنت التوجيهات مجموعة من النقاط التي تهدف إلى دعم وتوفير المواد الأساسية واللازمة للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين، وأهمها ما يلي:وذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم 2 أغسطس/ آب الجاري، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".
بوتين يصدر تعليمات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدي "الجيش - 2015"
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، توجيهات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين.
وتضمنت التوجيهات مجموعة من النقاط التي تهدف إلى دعم وتوفير المواد الأساسية واللازمة للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين، وأهمها ما يلي:
دراسة إمكانية تجهيز مركبات إجلاء الجرحى بوسائل حماية من الطائرات المسيرة.
دراسة إمكانية إرسال أطباء إلى المستشفيات القريبة من خط التماس دون إبرام عقد.
تقديم مقترحات بشأن توريد مركبات مدرعة لرؤساء البلديات في المناطق الجديدة القريبة من منطقة العمليات الخاصة والمتطوعين الذين يُخلون السكان من خط التماس.
دراسة إنشاء آلية لشراء وتسليم المواد للمتطوعين لتصنيع شبكات التمويه، وذلك لتقصير مدة تصنيعها وتسليمها للقوات المسلحة.
دراسة مسألة وضع أطقم إسعافات أولية مزودة بأجهزة طبية لوقف النزيف في بعض الأماكن العامة في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوروجيه، وخيرسون، والمناطق المجاورة لمناطق هيئة تنظيم السوق الحرة.
إعداد مقترحات لتزويد وحدات القوات المسلحة الروسية بمعدات متنقلة حديثة لحفظ المواد الغذائية في الظروف الميدانية.
دراسة إمكانية تزويد الكيانات الاقتصادية المنتجة لمركبات الإخلاء متعددة التضاريس بمساحة إضافية في مدينة فريازينو بضواحي موسكو لتوسيع نطاق إنتاجها لتلبية احتياجات القوات المسلحة.
وذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم 2 أغسطس/ آب الجاري، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".
وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".
