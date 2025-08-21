بوتين يصدر تعليمات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، توجيهات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين.
وتضمنت التوجيهات مجموعة من النقاط التي تهدف إلى دعم وتوفير المواد الأساسية واللازمة للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين، وأهمها ما يلي:
دراسة إمكانية تجهيز مركبات إجلاء الجرحى بوسائل حماية من الطائرات المسيرة.
دراسة إمكانية إرسال أطباء إلى المستشفيات القريبة من خط التماس دون إبرام عقد.
تقديم مقترحات بشأن توريد مركبات مدرعة لرؤساء البلديات في المناطق الجديدة القريبة من منطقة العمليات الخاصة والمتطوعين الذين يُخلون السكان من خط التماس.
دراسة إنشاء آلية لشراء وتسليم المواد للمتطوعين لتصنيع شبكات التمويه، وذلك لتقصير مدة تصنيعها وتسليمها للقوات المسلحة.
دراسة مسألة وضع أطقم إسعافات أولية مزودة بأجهزة طبية لوقف النزيف في بعض الأماكن العامة في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوروجيه، وخيرسون، والمناطق المجاورة لمناطق هيئة تنظيم السوق الحرة.
إعداد مقترحات لتزويد وحدات القوات المسلحة الروسية بمعدات متنقلة حديثة لحفظ المواد الغذائية في الظروف الميدانية.
دراسة إمكانية تزويد الكيانات الاقتصادية المنتجة لمركبات الإخلاء متعددة التضاريس بمساحة إضافية في مدينة فريازينو بضواحي موسكو لتوسيع نطاق إنتاجها لتلبية احتياجات القوات المسلحة.
وذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم 2 أغسطس/ آب الجاري، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".
وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".