الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو

لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط إذا تم حل جميع القضايا التي تتطلب مناقشات رفيعة المستوى
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو
وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.تحافظ مصانع الطائرات التابعة لشركة "روستيخ" على وتيرة إنتاج عالية للطائرات في إطار طلبيات الدفاع الحكومية.وهذا العام، تم تسليم عدة دفعات من مقاتلات "سو-35 إس للقوات المسلحة، وهذه العملية مستمرة؛ فالطائرات الجديدة المخصصة للدفعات القادمة في مرحلة الإنتاج. تُعد سو-35 إس واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية في العالم، وهي مُسلحة بصواريخ موجهة جو-جو وجو-أرض بعيدة المدى. كما أنها مزودة بنظام إلكتروني للرد والدفاع، بالإضافة إلى إلكترونيات متطورة أخرى، مما يجعلها تهديدًا حقيقيًا للعدو، وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي لشركة روستيخ، أوليغ يفتوشينكو.يُعد إنتاج المنتجات العسكرية المطلوبة في إطار أمر الدفاع الحكومي من أولوياتنا. وصرح فاديم باديخا، المدير العام لشركة UAC: "من المقرر زيادة حجم إنتاج جميع أنواع هذه المنتجات تقريبا هذا العام، ونواصل في هذا الصدد تحديث مرافق الإنتاج لدينا".
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35" إس الجديدة متعددة المهام .
وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".

ووفقا للشركة، فإنه "في إطار تنفيذ المهام المستهدفة التي حددها وزير الدفاع الروسي لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات، تسلمت أطقم القوات الجوية الفضائية طائرة "سو-35 إس"، التي ستتوجه بعد ذلك إلى الحدود لأداء مهام الدفاع الجوي، بالإضافة إلى حماية حدود الدولة. تتيح لنا هذه الطائرة أداء جميع المهام الموكلة إلى طيراننا، من تغطية الطائرات والمنشآت الأرضية"، هذا ما صرح به طيار "سو-35 إس" في القوات الجوية الفضائية الروسية".

كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.
مروحية مي-24بي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:12 GMT
تحافظ مصانع الطائرات التابعة لشركة "روستيخ" على وتيرة إنتاج عالية للطائرات في إطار طلبيات الدفاع الحكومية.
وهذا العام، تم تسليم عدة دفعات من مقاتلات "سو-35 إس للقوات المسلحة، وهذه العملية مستمرة؛ فالطائرات الجديدة المخصصة للدفعات القادمة في مرحلة الإنتاج. تُعد سو-35 إس واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية في العالم، وهي مُسلحة بصواريخ موجهة جو-جو وجو-أرض بعيدة المدى. كما أنها مزودة بنظام إلكتروني للرد والدفاع، بالإضافة إلى إلكترونيات متطورة أخرى، مما يجعلها تهديدًا حقيقيًا للعدو، وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي لشركة روستيخ، أوليغ يفتوشينكو.

وتُعد "سو-35 إس" حلقة وصل انتقالية لأنظمة الطيران من الجيل الخامس. يسمح نظام توليد الطاقة، القائم على محركات جديدة مع نظام تحكم رقمي ومتجه دفع مُتحكّم به، بتحسين أداء الطائرة وقدرتها على المناورة بشكل كبير.

يُعد إنتاج المنتجات العسكرية المطلوبة في إطار أمر الدفاع الحكومي من أولوياتنا. وصرح فاديم باديخا، المدير العام لشركة UAC: "من المقرر زيادة حجم إنتاج جميع أنواع هذه المنتجات تقريبا هذا العام، ونواصل في هذا الصدد تحديث مرافق الإنتاج لدينا".
العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة
