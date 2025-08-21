https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-المتطورة-فيديو-1103982702.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35" إس الجديدة متعددة المهام . 21.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.تحافظ مصانع الطائرات التابعة لشركة "روستيخ" على وتيرة إنتاج عالية للطائرات في إطار طلبيات الدفاع الحكومية.وهذا العام، تم تسليم عدة دفعات من مقاتلات "سو-35 إس للقوات المسلحة، وهذه العملية مستمرة؛ فالطائرات الجديدة المخصصة للدفعات القادمة في مرحلة الإنتاج. تُعد سو-35 إس واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية في العالم، وهي مُسلحة بصواريخ موجهة جو-جو وجو-أرض بعيدة المدى. كما أنها مزودة بنظام إلكتروني للرد والدفاع، بالإضافة إلى إلكترونيات متطورة أخرى، مما يجعلها تهديدًا حقيقيًا للعدو، وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي لشركة روستيخ، أوليغ يفتوشينكو.يُعد إنتاج المنتجات العسكرية المطلوبة في إطار أمر الدفاع الحكومي من أولوياتنا. وصرح فاديم باديخا، المدير العام لشركة UAC: "من المقرر زيادة حجم إنتاج جميع أنواع هذه المنتجات تقريبا هذا العام، ونواصل في هذا الصدد تحديث مرافق الإنتاج لدينا".
وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".
ووفقا للشركة، فإنه "في إطار تنفيذ المهام المستهدفة التي حددها وزير الدفاع الروسي لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات، تسلمت أطقم القوات الجوية الفضائية طائرة "سو-35 إس"، التي ستتوجه بعد ذلك إلى الحدود لأداء مهام الدفاع الجوي، بالإضافة إلى حماية حدود الدولة. تتيح لنا هذه الطائرة أداء جميع المهام الموكلة إلى طيراننا، من تغطية الطائرات والمنشآت الأرضية"، هذا ما صرح به طيار "سو-35 إس" في القوات الجوية الفضائية الروسية".
كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.
تحافظ مصانع الطائرات التابعة لشركة "روستيخ" على وتيرة إنتاج عالية للطائرات في إطار طلبيات الدفاع الحكومية.
وهذا العام، تم تسليم عدة دفعات من مقاتلات "سو-35 إس للقوات المسلحة، وهذه العملية مستمرة؛ فالطائرات الجديدة المخصصة للدفعات القادمة في مرحلة الإنتاج. تُعد سو-35 إس واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية في العالم، وهي مُسلحة بصواريخ موجهة جو-جو وجو-أرض بعيدة المدى. كما أنها مزودة بنظام إلكتروني للرد والدفاع، بالإضافة إلى إلكترونيات متطورة أخرى، مما يجعلها تهديدًا حقيقيًا للعدو، وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي لشركة روستيخ، أوليغ يفتوشينكو.
وتُعد "سو-35 إس" حلقة وصل انتقالية لأنظمة الطيران من الجيل الخامس. يسمح نظام توليد الطاقة، القائم على محركات جديدة مع نظام تحكم رقمي ومتجه دفع مُتحكّم به، بتحسين أداء الطائرة وقدرتها على المناورة بشكل كبير.
يُعد إنتاج المنتجات العسكرية المطلوبة في إطار أمر الدفاع الحكومي من أولوياتنا. وصرح فاديم باديخا، المدير العام لشركة UAC: "من المقرر زيادة حجم إنتاج جميع أنواع هذه المنتجات تقريبا هذا العام، ونواصل في هذا الصدد تحديث مرافق الإنتاج لدينا".