العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة

العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة

كان العديد من الجنود القتلى في القوات المسلحة الأوكرانية، دون سنّ التجنيد، وفقًا لوثائق قدّمتها مجموعةمجموعة "كيلنيت"، والتي تم تحليلها من قبل وكالة "سبوتنيك". 21.08.2025, سبوتنيك عربي

وكما اكتشفت وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بعض الوثائق التي قدمها القراصنة، فإن نسبة كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تم تصفيتهم لم يصلوا إلى الحد الأدنى لسن التعبئة وهو 25 عاماً.يُسمح لهذه الفئة العمرية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد، بما في ذلك بموجب عقد "الشباب" "18-24" الذي تُروِج له السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام بنشاط.في وقت سابق، أكدت مجموعة القراصنة "كيلنيت" لوكالة "سبوتنيك" أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بمعلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار ، والقبول في الجامعة دون امتحانات.قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي ، في 12 أبريل / نيسان إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانياالجيش الروسي يحيد مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في مقاطعة خيرسون

