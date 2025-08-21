عربي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
وكما اكتشفت وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بعض الوثائق التي قدمها القراصنة، فإن نسبة كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تم تصفيتهم لم يصلوا إلى الحد الأدنى لسن التعبئة وهو 25 عاماً.يُسمح لهذه الفئة العمرية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد، بما في ذلك بموجب عقد "الشباب" "18-24" الذي تُروِج له السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام بنشاط.في وقت سابق، أكدت مجموعة القراصنة "كيلنيت" لوكالة "سبوتنيك" أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بمعلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار ، والقبول في الجامعة دون امتحانات.قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي ، في 12 أبريل / نيسان إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.
العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة

كان العديد من الجنود القتلى في القوات المسلحة الأوكرانية، دون سنّ التجنيد، وفقًا لوثائق قدّمتها مجموعةمجموعة "كيلنيت"، والتي تم تحليلها من قبل وكالة "سبوتنيك".
وكما اكتشفت وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بعض الوثائق التي قدمها القراصنة، فإن نسبة كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تم تصفيتهم لم يصلوا إلى الحد الأدنى لسن التعبئة وهو 25 عاماً.

الوثائق المتاحة لوكالة "سبوتنيك" تتعلق بأفراد عسكريين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا. تم القضاء على هؤلاء العسكريين بين أغسطس ونوفمبر 2023.

يُسمح لهذه الفئة العمرية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد، بما في ذلك بموجب عقد "الشباب" "18-24" الذي تُروِج له السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام بنشاط.
في وقت سابق، أكدت مجموعة القراصنة "كيلنيت" لوكالة "سبوتنيك" أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بمعلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.
اختراق قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا من قبل مجموعة كيلنيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة
أمس, 15:07 GMT
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار ، والقبول في الجامعة دون امتحانات.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما في القوات المسلحة الأوكرانية.

قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي ، في 12 أبريل / نيسان إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في مقاطعة خيرسون
