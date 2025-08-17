https://sarabic.ae/20250817/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-من-المرتزقة-الفرنسيين-في-مقاطعة-خيرسون-1103835317.html
صرّح مشغل طائرات مسيّرة هجومية تابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، يحمل رمز النداء "خابا"، أنه تم تحييد مجموعة من المرتزقة الفرنسيين على الضفة اليمنى المحتلة... 17.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال الضابط الروسي لوكالة "سبوتنيك": "لاحظنا مرتزقة أجانب... وصلوا بحقائب متنوعة. وكان من الواضح أنهم مشغلو طائرات مسيرة. وكانوا يستعدون للعمل على مواقعنا لسنّ هجوم علينا".ووفقا له، رأى مشغل الطائرات المسير الروسية هو وطاقمه، ليس فقط المسلحين الفرنسيين، بل ومسلحين جورجيين أيضًا على الضفة اليمنى المحتلة من مقاطعة خيرسون .وتقع مقاطعة خيرسون على الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022.واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن نظام كييف ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين لهم.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
صرّح مشغل طائرات مسيّرة هجومية تابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، يحمل رمز النداء "خابا"، أنه تم تحييد مجموعة من المرتزقة الفرنسيين على الضفة اليمنى المحتلة لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقال الضابط الروسي لوكالة "سبوتنيك": "لاحظنا مرتزقة أجانب... وصلوا بحقائب متنوعة. وكان من الواضح أنهم مشغلو طائرات مسيرة. وكانوا يستعدون للعمل على مواقعنا لسنّ هجوم علينا".
وتابع: "كان هناك أشخاص ذوو ملامح أوروبية، وأشخاص ذوو بشرة داكنة، وأشخاص ذوو بشرة فاتحة، لكننا أدركنا أنهم فرنسيون من خلال شعاراتهم.. في النهاية لقد قمنا بتحييدهم جميعًا. في غضون ساعة تقريبًا".
ووفقا له، رأى مشغل الطائرات المسير الروسية هو وطاقمه، ليس فقط المسلحين الفرنسيين، بل ومسلحين جورجيين أيضًا على الضفة اليمنى المحتلة من مقاطعة خيرسون .
وتقع مقاطعة خيرسون على الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، بقيام قواتها بتحييد مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا وبولندا ودول أخرى في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم "كذخيرة".
واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن نظام كييف ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين لهم.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.