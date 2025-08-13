https://sarabic.ae/20250813/قاذفة-سو-34-روسية-تدمر-نقاط-تحكم-للحرب-الإلكترونية-والاتصالات-الأوكرانية--1103669568.html
قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقاط تحكم للحرب الإلكترونية والاتصالات الأوكرانية
قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقاط تحكم للحرب الإلكترونية والاتصالات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" قيام مقاتلات من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجو فضائية الروسية لمجموعة قوات "دنيبر"، بتنفيذ ضربات باستخدام قنابل "فاب-500" دمرت فيها... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T06:37+0000
2025-08-13T06:37+0000
2025-08-13T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101692/80/1016928016_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_afd08bbd8bc5e892649dd439e448461c.jpg
وقال ضابط من الجيش الثامن عشر يحمل اسم النداء "إكس" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "قاذفات متموضعة في الخطوط الأمامية من طراز (سو-34) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من مجموعة قوات (دنيبر) نفذت ضربات صاروخية وبقنابل من طراز (فاب-500) على أهداف معادية".وأشار المصدر إلى ان هذه الضربات أسفرت عن "تدمير عدة نقاط كبيرة للتحكم والاتصالات والحرب الإلكترونية للطائرات المسيرة، والقضاء على فصيل من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع تخزينها، ومستودعات ذخيرة، ومركز تدريب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
https://sarabic.ae/20250812/القوات-الروسية-تتسلم-دفعة-جديدة-من-قاذفات-سو-34-1103657006.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101692/80/1016928016_375:0:2626:1688_1920x0_80_0_0_3a496fa6b27af3b3a8bf2426782f1504.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقاط تحكم للحرب الإلكترونية والاتصالات الأوكرانية
06:37 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 07:13 GMT 13.08.2025)
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" قيام مقاتلات من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجو فضائية الروسية لمجموعة قوات "دنيبر"، بتنفيذ ضربات باستخدام قنابل "فاب-500" دمرت فيها عدة نقاط تحكم للطائرات دون طيار والحرب الإلكترونية والاتصالات تابعة لنظام كييف.
وقال ضابط من الجيش الثامن عشر يحمل اسم النداء "إكس" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "قاذفات متموضعة في الخطوط الأمامية من طراز (سو-34) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من مجموعة قوات (دنيبر) نفذت ضربات صاروخية وبقنابل من طراز (فاب-500) على أهداف معادية".
وبحسب المصدر، فإن هذه الأهداف "كانت قد حددتها الاستطلاعات الجوية ومراقبو الخطوط الأمامية للجيش (الروسي) الثامن عشر للأسلحة المشتركة، المتمركز في أنتونوفكا، في المناطق التي يحتلها نظام كييف، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".
وأشار المصدر إلى ان هذه الضربات أسفرت عن "تدمير عدة نقاط كبيرة للتحكم والاتصالات والحرب الإلكترونية للطائرات المسيرة، والقضاء على فصيل من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن استهداف القوات التابعة لها، المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت المسيرة الأوكرانية وتخزينها، ومراكز تدريب قوات نظام كييف.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي
: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع تخزينها، ومستودعات ذخيرة، ومركز تدريب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.