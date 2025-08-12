https://sarabic.ae/20250812/القوات-الروسية-تستهدف-المجمع-الصناعي-العسكري-ومراكز-تصنيع-الطائرت-الأوكرانية-المسيرة--عاجل-1103628581.html

القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة

القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف القوات التابعة لها، المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت المسيرة الأوكرانية وتخزينها، ومراكز... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T09:17+0000

2025-08-12T09:17+0000

2025-08-12T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج الطائرات بدون طيار بعيدة المدى ومواقع تخزينها، ومستودعات ذخيرة، ومركز تدريب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة و179 طائرة دون طيار.وأردف البيان: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر بشرية ومادية في للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فاراتشينو، وستيبنوي، ويوناكوفكا، وبيرشي ترافنيا، وأندرييفكا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم دحر وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولتشانسك، وميلوف، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع هامة، واستهدت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسينوفو، وكوبيانسك، وبيتروفبافلوفكا، وبيشانوي، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا، وكولوديزي، وسريدنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا، ومايسكوي، وسيفيرسك، وكليبان-بيك، وكاترينيفكا، وششيربينوفكا، وكونستانتينوفكا، وبيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعززت وحدات من مجموعة قوات المركز الوضع على طول خط المواجهة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسني ليمان، وديميتروف، ومورافكا، وداتشنوي، وسوفوروفو، ورودينسكوي، وأوداتشنوي، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، ملحقة خسائر بشرية ومادية بالكتائب التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق إيسكرا، وكاميشيفاخا، وألكسندرغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، وليفادنوي، وزيليني غاي، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية إثر المواجهات مع وحدات من مجموعة قوات دنيبرو، في مناطق نوفواندريفكا ولوكيانيفسكه في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وتوكاريفكا ونيكولسكه في مقاطعة خيرسون. أكثر من 125 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و21 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، وثماني محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة، ومستودعين للإمدادات، ومستودع للوقود ومواد التشحيم.قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك

https://sarabic.ae/20250811/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-50-عسكريا-أوكرانيا-ودبابتين-أبرامز-في-مقاطعة-سومي-1103614212.html

https://sarabic.ae/20250812/القوات-الروسية-تحيد-وحدات-تابعة-للاستخبارات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1103627198.html

https://sarabic.ae/20250806/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-نقل-الغاز-الداعمة-لقوات-كييف-وتتقدم-على-جبهات-عدة--عاجل-1103433764.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا