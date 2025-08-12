القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة

عربي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف القوات التابعة لها، المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت المسيرة الأوكرانية وتخزينها، ومراكز تدريب قوات نظام كييف.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج الطائرات بدون طيار بعيدة المدى ومواقع تخزينها، ومستودعات ذخيرة، ومركز تدريب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة و179 طائرة دون طيار.
وأردف البيان: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر بشرية ومادية في للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فاراتشينو، وستيبنوي، ويوناكوفكا، وبيرشي ترافنيا، وأندرييفكا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم دحر وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولتشانسك، وميلوف، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، وثلاثة مستودعات ذخيرة.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
أمس, 17:20 GMT
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع هامة، واستهدت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسينوفو، وكوبيانسك، وبيتروفبافلوفكا، وبيشانوي، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا، وكولوديزي، وسريدنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 215 جنديا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين من طراز "سناتش" بريطانية الصنع، و13 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، منها اثنتان من صنع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.
كما عززت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيريبريانكا، ومايسكوي، وسيفيرسك، وكليبان-بيك، وكاترينيفكا، وششيربينوفكا، وكونستانتينوفكا، وبيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طائرات بدون طيار من طراز غيران-2 في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
القوات الروسية تحيد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي
08:20 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 265 جنديا، ومركبة مدرعة قتالية، وست سيارات، ومدفع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ومستودع إمدادات.
وعززت وحدات من مجموعة قوات المركز الوضع على طول خط المواجهة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسني ليمان، وديميتروف، ومورافكا، وداتشنوي، وسوفوروفو، ورودينسكوي، وأوداتشنوي، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 365 جنديا، وست سيارات، وأربعة مدافع ميدان، ومحطتي حرب إلكترونية.
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، ملحقة خسائر بشرية ومادية بالكتائب التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق إيسكرا، وكاميشيفاخا، وألكسندرغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، وليفادنوي، وزيليني غاي، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة
6 أغسطس, 09:46 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و10 سيارات، وست قطع مدفعية، منها اثنتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية إثر المواجهات مع وحدات من مجموعة قوات دنيبرو، في مناطق نوفواندريفكا ولوكيانيفسكه في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وتوكاريفكا ونيكولسكه في مقاطعة خيرسون. أكثر من 125 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و21 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، وثماني محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة، ومستودعين للإمدادات، ومستودع للوقود ومواد التشحيم.
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
