قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قناصة جيش الحرس المشترك الحادي والخمسين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية ينصبون كمائن لطائرات المسيرة التابعة... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
وقالت الدفاع: "تنصب وحدات القناصة التابعة للواء البنادق الآلية التابع لجيش الحرس المشترك الحادي والخمسين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية كمائن لطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتصطاهدها بطلقات دقيقة ليلًا ونهارًا".وأشارت الوزارة إلى أنه في اتجاه كراسنوارميسك، يحتل القناصة مواقع إطلاق نار ملائمة على مسارات عمل محددة للطائرات المسيرة الثقيلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت أنه ومن خلال المراقبة المستمرة للسماء والتواصل مع الوحدات، يكتشف مقاتلو اللواء الخامس حركة طائرات العدو المسيرة، ويدمرون الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض بطلقات دقيقة.وأكدت الوزارة أنا تكتيكات وحدات القنص تظهر كفاءة عالية، ما يسمح لها بتدمير طائرات العدو دون طيار الثقيلة أثناء اقترابها من المواقع وتعطيل توصيل الذخيرة والإمدادات إلى المواقع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
رصد عسكري, روسيا
