عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قناصة جيش الحرس المشترك الحادي والخمسين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية ينصبون كمائن لطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويسقطونها في اتجاه كراسنوارميسك.
2025-08-11T12:54+0000
2025-08-11T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090730459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec1de0e3175849027fbb2568727d503.jpg
وقالت الدفاع: "تنصب وحدات القناصة التابعة للواء البنادق الآلية التابع لجيش الحرس المشترك الحادي والخمسين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية كمائن لطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتصطاهدها بطلقات دقيقة ليلًا ونهارًا".وأشارت الوزارة إلى أنه في اتجاه كراسنوارميسك، يحتل القناصة مواقع إطلاق نار ملائمة على مسارات عمل محددة للطائرات المسيرة الثقيلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت أنه ومن خلال المراقبة المستمرة للسماء والتواصل مع الوحدات، يكتشف مقاتلو اللواء الخامس حركة طائرات العدو المسيرة، ويدمرون الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض بطلقات دقيقة.وأكدت الوزارة أنا تكتيكات وحدات القنص تظهر كفاءة عالية، ما يسمح لها بتدمير طائرات العدو دون طيار الثقيلة أثناء اقترابها من المواقع وتعطيل توصيل الذخيرة والإمدادات إلى المواقع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
https://sarabic.ae/20250811/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-لوناشارسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103594806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090730459_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_29381510ee1e5724338d2b0ee2058af7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك

12:54 GMT 11.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قناصة جيش الحرس المشترك الحادي والخمسين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية ينصبون كمائن لطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويسقطونها في اتجاه كراسنوارميسك.
وقالت الدفاع: "تنصب وحدات القناصة التابعة للواء البنادق الآلية التابع لجيش الحرس المشترك الحادي والخمسين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية كمائن لطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتصطاهدها بطلقات دقيقة ليلًا ونهارًا".
وأشارت الوزارة إلى أنه في اتجاه كراسنوارميسك، يحتل القناصة مواقع إطلاق نار ملائمة على مسارات عمل محددة للطائرات المسيرة الثقيلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضحت أنه ومن خلال المراقبة المستمرة للسماء والتواصل مع الوحدات، يكتشف مقاتلو اللواء الخامس حركة طائرات العدو المسيرة، ويدمرون الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض بطلقات دقيقة.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT
وأكدت الوزارة أنا تكتيكات وحدات القنص تظهر كفاءة عالية، ما يسمح لها بتدمير طائرات العدو دون طيار الثقيلة أثناء اقترابها من المواقع وتعطيل توصيل الذخيرة والإمدادات إلى المواقع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
إعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
