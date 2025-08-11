القوات الروسية تحرر بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
سلاح روسيا
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة أعمالها النشطة، من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".وتابع البيان: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بشرية ومادية بالعدو، إذ استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي خاركوف وسومي، وبلغت خسائر العدو نحو 170عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعين للمواد".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمفترق سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمرتزقة الأجانب ومعدات للعدو في 140 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 صواريخ "هيمارس"، و312 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
https://sarabic.ae/20250810/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-134-منطقة---عاجل-1103565666.html
سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
09:10 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 11.08.2025)
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة أعمالها النشطة، من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".

وأردفت الوزارة أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقة خسائر بشرية في صفوف القوات المسحلة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، إذ بلغت خسائر العدو نحو 255 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية والمركبات قتالية".

وتابع البيان: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بشرية ومادية بالعدو، إذ استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي خاركوف وسومي، وبلغت خسائر العدو نحو 170عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعين للمواد".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة، و4 محطات رادار إسرائيلية الصنع".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمفترق سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمرتزقة الأجانب ومعدات للعدو في 140 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 صواريخ "هيمارس"، و312 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
