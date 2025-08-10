https://sarabic.ae/20250810/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-134-منطقة---عاجل-1103565666.html

الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 134 منطقة

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمفترق سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمرتزقة الأجانب ومعدات للعدو في 134منطقة".وتابع: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بشرية ومادية واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي خاركوف وسومي، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة، و6 مستودعات للموارد المادية".وأردف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 400 عسكري، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخين موجهين من طراز "نبتون" و3 قنابل موجهة و6 صواريخ "هيمارس"، و372 مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي

روسيا