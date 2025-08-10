https://sarabic.ae/20250810/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-134-منطقة---عاجل-1103565666.html
الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 134 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع المجمعات العسكرية ونقاط انتشار لقوات نظام كييف... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمفترق سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمرتزقة الأجانب ومعدات للعدو في 134منطقة".وتابع: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بشرية ومادية واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي خاركوف وسومي، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة، و6 مستودعات للموارد المادية".وأردف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 400 عسكري، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخين موجهين من طراز "نبتون" و3 قنابل موجهة و6 صواريخ "هيمارس"، و372 مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع المجمعات العسكرية ونقاط انتشار لقوات نظام كييف والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ضمن صفوفه في 143منطقة، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمفترق سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمرتزقة الأجانب ومعدات للعدو في 134منطقة".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة، و4 محطات حرب إلكترونية".
وتابع: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بشرية ومادية واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي خاركوف وسومي، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة، و6 مستودعات للموارد المادية".
وأردف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 400 عسكري، ودبابة ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية".
وأضافت الوزارة أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقة خسائر بشرية في صفوف القوات المسحلة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 245 عسكريا، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع للعتاد".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخين موجهين من طراز "نبتون" و3 قنابل موجهة و6 صواريخ "هيمارس"، و372 مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.