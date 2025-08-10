https://sarabic.ae/20250810/الجيش-الروسي-يطوق-كتيبة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-خاركوف-1103562466.html
الجيش الروسي يطوق كتيبة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف
يعمل الجيش الروسي على محاصرة كتيبة أوكرانية في منطقة سينيلنيكوفو في اتجاه خاركوف، وسط تقدم ميداني يهدد بتطويق القوات الأوكرانية وقطع طرق إمدادها، بحسب ما أفادت... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت أجهزة الأمن الروسية: "في المنطقة الواقعة غرب سينيلنيكوفو، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، بالتخلي عن قواتها بالأخص الكتيبة 249 من لواء الدفاع الإقليمي 127".وأفادت تقارير سابقة بسحب معظم وحدات اللواء من مواقعها قرب سينيلنيكوفو لتعويض خسائرها، وتوّلت ألوية الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مهمة الدفاع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الجيش الروسي يطوق كتيبة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف
يعمل الجيش الروسي على محاصرة كتيبة أوكرانية في منطقة سينيلنيكوفو في اتجاه خاركوف، وسط تقدم ميداني يهدد بتطويق القوات الأوكرانية وقطع طرق إمدادها، بحسب ما أفادت به أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقالت أجهزة الأمن الروسية: "في المنطقة الواقعة غرب سينيلنيكوفو، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، بالتخلي عن قواتها بالأخص الكتيبة 249 من لواء الدفاع الإقليمي 127".
وأوضحت أنه "بعد مغادرة بعض وحدات لواء المشاة الآلي المنفصل 57، تم تطويق مواقع الكتيبة تقريبا".
وأفادت تقارير سابقة بسحب معظم وحدات اللواء من مواقعها قرب سينيلنيكوفو لتعويض خسائرها، وتوّلت ألوية الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مهمة الدفاع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.