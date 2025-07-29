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الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250729/زيلينسكي-يوقع-قانونا-لتجنيد-من-تجاوز-سن-الستين-في-الجيش-الأوكراني-1103155602.html
زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكراني
زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
وقّع فلاديمير زيلينسكي، قانونا جديدا يسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بالخدمة بموجب عقد، بحسب ما ذكره البرلمان الأوكراني. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T11:13+0000
2025-07-29T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
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وقال البرلمان في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ستسمح الوثيقة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يتمتعون باللياقة البدنية وصحة بالتوقيع طواعية على عقد للخدمة في الجيش أثناء الأحكام العرفية".ووفقا للجريدة القضائية والقانونية الأوكرانية، يسمح القانون بإبرام عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، دون تحديد الحد الأعلى لسن الجنود المتعاقدين. وتنص الوثيقة على الموافقة الإلزامية لقائد الوحدة على إبرام عقد مع المتطوع .والخضوع لفترة اختبار مدتها شهرين. مدة الخدمة بموجب العقد هي سنة واحدة مع إمكانية التمديد.واعتبرت غيراشينكو أن ذلك قد يفتح المجال لممارسات انتقائية أو استغلال إداري، ومن المقرر أن تصدر اللوائح التنظيمية لهذا القانون خلال 3 أشهر.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التعبئة العامة التي أعلنتها كييف، منذ فبراير/ شباط 2022، وشملت الرجال بين 25 و60 عاما، حيث شددت الحكومة، منذ مايو/ أيار 2024، قواعد التجنيد وألغت العديد من الاستثناءات.وفي مارس/ آذار الماضي، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "المشكلة الرئيسية في أوكرانيا، هي عدم وجود أشخاص على جبهة، وليس نقص الأسلحة".
https://sarabic.ae/20250728/مصدر-دينيس-يرماك-الشقيق-الأصغر-لرئيس-مكتب-زيلينسكي-يزود-النخبة-في-الحكومة-الأوكرانية-بالمخدرات-1103097374.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكراني

11:13 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
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وقّع فلاديمير زيلينسكي، قانونا جديدا يسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بالخدمة بموجب عقد، بحسب ما ذكره البرلمان الأوكراني.
وقال البرلمان في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ستسمح الوثيقة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يتمتعون باللياقة البدنية وصحة بالتوقيع طواعية على عقد للخدمة في الجيش أثناء الأحكام العرفية".

ووفقا لما أعلنه البرلمان الأوكراني، أعيد القانون مُوقعا من زيلينسكي، بعد أن صوّت لصالحه 306 نواب، في القراءة الثانية منتصف يوليو/ تموز الجاري.

ووفقا للجريدة القضائية والقانونية الأوكرانية، يسمح القانون بإبرام عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، دون تحديد الحد الأعلى لسن الجنود المتعاقدين. وتنص الوثيقة على الموافقة الإلزامية لقائد الوحدة على إبرام عقد مع المتطوع .والخضوع لفترة اختبار مدتها شهرين. مدة الخدمة بموجب العقد هي سنة واحدة مع إمكانية التمديد.

وحذّرت النائبة البرلمانية إيرينا غيراشينكو، من غموض بعض فقرات القانون، خاصة ما يتعلق بالجهة المخولة بالموافقة على طلبات التجنيد التعاقدي.

واعتبرت غيراشينكو أن ذلك قد يفتح المجال لممارسات انتقائية أو استغلال إداري، ومن المقرر أن تصدر اللوائح التنظيمية لهذا القانون خلال 3 أشهر.
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مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات
أمس, 03:03 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.

في الوقت نفسه، سمح مجلس وزراء أوكرانيا لمراكز التجنيد، بتجنيد وجلب الأجانب وعديمي الجنسية الراغبين في الخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا، من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التعبئة العامة التي أعلنتها كييف، منذ فبراير/ شباط 2022، وشملت الرجال بين 25 و60 عاما، حيث شددت الحكومة، منذ مايو/ أيار 2024، قواعد التجنيد وألغت العديد من الاستثناءات.

ورغم هذه الإجراءات، تواجه السلطات الأوكرانية تحديّات في سد النقص في القوى البشرية داخل الجيش، وتسعى لتوسيع قاعدة المتطوعين.

وفي مارس/ آذار الماضي، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "المشكلة الرئيسية في أوكرانيا، هي عدم وجود أشخاص على جبهة، وليس نقص الأسلحة".
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