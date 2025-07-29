https://sarabic.ae/20250729/زيلينسكي-يوقع-قانونا-لتجنيد-من-تجاوز-سن-الستين-في-الجيش-الأوكراني-1103155602.html

زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكراني

زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكراني

سبوتنيك عربي

وقّع فلاديمير زيلينسكي، قانونا جديدا يسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بالخدمة بموجب عقد، بحسب ما ذكره البرلمان الأوكراني. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T11:13+0000

2025-07-29T11:13+0000

2025-07-29T11:13+0000

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وقال البرلمان في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ستسمح الوثيقة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يتمتعون باللياقة البدنية وصحة بالتوقيع طواعية على عقد للخدمة في الجيش أثناء الأحكام العرفية".ووفقا للجريدة القضائية والقانونية الأوكرانية، يسمح القانون بإبرام عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، دون تحديد الحد الأعلى لسن الجنود المتعاقدين. وتنص الوثيقة على الموافقة الإلزامية لقائد الوحدة على إبرام عقد مع المتطوع .والخضوع لفترة اختبار مدتها شهرين. مدة الخدمة بموجب العقد هي سنة واحدة مع إمكانية التمديد.واعتبرت غيراشينكو أن ذلك قد يفتح المجال لممارسات انتقائية أو استغلال إداري، ومن المقرر أن تصدر اللوائح التنظيمية لهذا القانون خلال 3 أشهر.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التعبئة العامة التي أعلنتها كييف، منذ فبراير/ شباط 2022، وشملت الرجال بين 25 و60 عاما، حيث شددت الحكومة، منذ مايو/ أيار 2024، قواعد التجنيد وألغت العديد من الاستثناءات.وفي مارس/ آذار الماضي، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "المشكلة الرئيسية في أوكرانيا، هي عدم وجود أشخاص على جبهة، وليس نقص الأسلحة".

https://sarabic.ae/20250728/مصدر-دينيس-يرماك-الشقيق-الأصغر-لرئيس-مكتب-زيلينسكي-يزود-النخبة-في-الحكومة-الأوكرانية-بالمخدرات-1103097374.html

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