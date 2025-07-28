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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250728/مصدر-دينيس-يرماك-الشقيق-الأصغر-لرئيس-مكتب-زيلينسكي-يزود-النخبة-في-الحكومة-الأوكرانية-بالمخدرات-1103097374.html
مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات
مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن دينيس يرماك، الشقيق الأصغر لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، جلب مخدرات من أفغانستان إلى القيادة الأوكرانية في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T03:03+0000
2025-07-28T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة: "في صيف عام 2024، وصل دينيس يرماك لشحنة من المخدرات، برفقة مواطنين أوكرانيين، يفغيني بوغاتيريف، وأحمد قاسمي، وهو أفغاني، إلى كابول عبر الطريق الممتد من أوكرانيا إلى مولدوفا وأذربيجان والإمارات العربية وأفغانستان، ومن أفغانستان، استقلوا رحلة مباشرة إلى تركيا، ومنها عادوا إلى أوكرانيا عبر مولدوفا".وبحسب مصدر الوكالة، تم تسليم المخدرات إلى أوكرانيا في أمتعة بوغاتيريف وقاسمي، موضحا أن قل المخدرات من مطار كابول ليس بالمهمة الصعبة على موظف في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، وأن "قوات الأمن التركية والمولدوفية تساعد موظفي الأجهزة الخاصة الأوكرانية بكل الطرق الممكنة".وينص عقد التأمين الذي تم تقديمه لدينيس يرماك، على أن "الغرض من زيارته إلى أفغانستان هو السياحة، والتدريب، وقضاء العطلات والترفيه، وكانت فترة التأمين: من 15 يوليو 2024 إلى 03 أغسطس 2024 بمبلغ 30 ألف يورو".يذكر أن دينيس يرماك شارك في عدوان نظام كييف على سكان دونباس كقناص بين عامي 2014 و2016. من مارس إلى يونيو 2022، خدم في الكتيبة التابعة للوحدة العسكرية للإقليم ومن يونيو 2022 إلى الوقت الحاضر، خدم في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا كقناص
https://sarabic.ae/20250727/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103096510.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات

03:03 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Osama Daiobشحنة كبيرة من المخدرات
شحنة كبيرة من المخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Osama Daiob
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن دينيس يرماك، الشقيق الأصغر لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، جلب مخدرات من أفغانستان إلى القيادة الأوكرانية في صيف عام 2024.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة: "في صيف عام 2024، وصل دينيس يرماك لشحنة من المخدرات، برفقة مواطنين أوكرانيين، يفغيني بوغاتيريف، وأحمد قاسمي، وهو أفغاني، إلى كابول عبر الطريق الممتد من أوكرانيا إلى مولدوفا وأذربيجان والإمارات العربية وأفغانستان، ومن أفغانستان، استقلوا رحلة مباشرة إلى تركيا، ومنها عادوا إلى أوكرانيا عبر مولدوفا".

وزود المصدر وكالة "سبوتنيك" بصور تذاكر سفر دينيس يرماك وجواز سفره، وصور جوازات سفر رفاقه، وصور له بالزي الأفغاني، وتظهر الوثائق أنه في 15 يوليو/ تموز 2024، سافر يرماك جوا من كيشيناو إلى باكو، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم من باكو إلى دبي، وفي 17 يوليو/ تموز، سافر جوا من دبي إلى كابول، كما عاد في 2 أغسطس/ آب من كابول إلى إسطنبول.

وبحسب مصدر الوكالة، تم تسليم المخدرات إلى أوكرانيا في أمتعة بوغاتيريف وقاسمي، موضحا أن قل المخدرات من مطار كابول ليس بالمهمة الصعبة على موظف في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، وأن "قوات الأمن التركية والمولدوفية تساعد موظفي الأجهزة الخاصة الأوكرانية بكل الطرق الممكنة".
وينص عقد التأمين الذي تم تقديمه لدينيس يرماك، على أن "الغرض من زيارته إلى أفغانستان هو السياحة، والتدريب، وقضاء العطلات والترفيه، وكانت فترة التأمين: من 15 يوليو 2024 إلى 03 أغسطس 2024 بمبلغ 30 ألف يورو".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 23:22 GMT
يذكر أن دينيس يرماك شارك في عدوان نظام كييف على سكان دونباس كقناص بين عامي 2014 و2016. من مارس إلى يونيو 2022، خدم في الكتيبة التابعة للوحدة العسكرية للإقليم ومن يونيو 2022 إلى الوقت الحاضر، خدم في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا كقناص
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