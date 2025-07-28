https://sarabic.ae/20250728/مصدر-دينيس-يرماك-الشقيق-الأصغر-لرئيس-مكتب-زيلينسكي-يزود-النخبة-في-الحكومة-الأوكرانية-بالمخدرات-1103097374.html

مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات

مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن دينيس يرماك، الشقيق الأصغر لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، جلب مخدرات من أفغانستان إلى القيادة الأوكرانية في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T03:03+0000

2025-07-28T03:03+0000

2025-07-28T03:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة: "في صيف عام 2024، وصل دينيس يرماك لشحنة من المخدرات، برفقة مواطنين أوكرانيين، يفغيني بوغاتيريف، وأحمد قاسمي، وهو أفغاني، إلى كابول عبر الطريق الممتد من أوكرانيا إلى مولدوفا وأذربيجان والإمارات العربية وأفغانستان، ومن أفغانستان، استقلوا رحلة مباشرة إلى تركيا، ومنها عادوا إلى أوكرانيا عبر مولدوفا".وبحسب مصدر الوكالة، تم تسليم المخدرات إلى أوكرانيا في أمتعة بوغاتيريف وقاسمي، موضحا أن قل المخدرات من مطار كابول ليس بالمهمة الصعبة على موظف في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، وأن "قوات الأمن التركية والمولدوفية تساعد موظفي الأجهزة الخاصة الأوكرانية بكل الطرق الممكنة".وينص عقد التأمين الذي تم تقديمه لدينيس يرماك، على أن "الغرض من زيارته إلى أفغانستان هو السياحة، والتدريب، وقضاء العطلات والترفيه، وكانت فترة التأمين: من 15 يوليو 2024 إلى 03 أغسطس 2024 بمبلغ 30 ألف يورو".يذكر أن دينيس يرماك شارك في عدوان نظام كييف على سكان دونباس كقناص بين عامي 2014 و2016. من مارس إلى يونيو 2022، خدم في الكتيبة التابعة للوحدة العسكرية للإقليم ومن يونيو 2022 إلى الوقت الحاضر، خدم في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا كقناص

https://sarabic.ae/20250727/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103096510.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا