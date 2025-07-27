القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250727/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103096510.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T23:22+0000
2025-07-27T23:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... أربع حالات على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات .وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم.وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sarabic.ae/20250726/مشاهد-توثق-عملية-تحرير-بلدة-زيليوني-غاي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1103065203.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

23:22 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... أربع حالات على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات .
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .
تحرير بلدة كليشيفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
أمس, 15:30 GMT
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم.
وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
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