https://sarabic.ae/20250727/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103096510.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T23:22+0000
2025-07-27T23:22+0000
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... أربع حالات على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات .وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم.وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت أربع مقذوفات.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف
من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... أربع حالات على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات .
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم.
وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.