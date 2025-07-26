https://sarabic.ae/20250726/مشاهد-توثق-عملية-تحرير-بلدة-زيليوني-غاي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1103065203.html
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:30+0000
2025-07-26T15:30+0000
2025-07-26T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية أن بلدة "زيليوني غاي" تحولت إلى معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية وغطت الطرق المؤدية إلى الحدود مع منطقة دنيبروبيتروفسك.وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان.ونفذت القوات المسلحة الروسية، ليلا، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وبالطائرات دون طيار، على مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري في أوكرانيا المنتجة لمكونات الأسلحة الصاروخية والذخيرة والمواد المتفجرة، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.
https://sarabic.ae/20250726/القوات-الروسية-تحرر-مالييفكا-وزيليوني-غاي-وتتقدم-على-محاور-عدة--1103052771.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الدفاع الروسية أن بلدة "زيليوني غاي" تحولت إلى معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية وغطت الطرق المؤدية إلى الحدود مع منطقة دنيبروبيتروفسك.
وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان.
ونفذت القوات المسلحة الروسية، ليلا، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وبالطائرات دون طيار، على مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري في أوكرانيا المنتجة لمكونات الأسلحة الصاروخية والذخيرة والمواد المتفجرة، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.