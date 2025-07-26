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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250726/مشاهد-توثق-عملية-تحرير-بلدة-زيليوني-غاي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1103065203.html
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:30+0000
2025-07-26T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية أن بلدة "زيليوني غاي" تحولت إلى معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية وغطت الطرق المؤدية إلى الحدود مع منطقة دنيبروبيتروفسك.وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان.ونفذت القوات المسلحة الروسية، ليلا، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وبالطائرات دون طيار، على مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري في أوكرانيا المنتجة لمكونات الأسلحة الصاروخية والذخيرة والمواد المتفجرة، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.
https://sarabic.ae/20250726/القوات-الروسية-تحرر-مالييفكا-وزيليوني-غاي-وتتقدم-على-محاور-عدة--1103052771.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

15:30 GMT 26.07.2025
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةتحرير بلدة كليشيفكا
تحرير بلدة كليشيفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الدفاع الروسية أن بلدة "زيليوني غاي" تحولت إلى معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية وغطت الطرق المؤدية إلى الحدود مع منطقة دنيبروبيتروفسك.
وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية العمليات العسكرية خلال تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر "مالييفكا" و"زيليوني غاي" وتتقدم على محاور عدة
10:00 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان.
ونفذت القوات المسلحة الروسية، ليلا، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وبالطائرات دون طيار، على مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري في أوكرانيا المنتجة لمكونات الأسلحة الصاروخية والذخيرة والمواد المتفجرة، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.
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