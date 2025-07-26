https://sarabic.ae/20250726/القوات-الروسية-تحرر-مالييفكا-وزيليوني-غاي-وتتقدم-على-محاور-عدة--1103052771.html
القوات الروسية تحرر "مالييفكا" و"زيليوني غاي" وتتقدم على محاور عدة
القوات الروسية تحرر "مالييفكا" و"زيليوني غاي" وتتقدم على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T10:00+0000
2025-07-26T10:00+0000
2025-07-26T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة وثماني سيارات، ومدفع ميدان.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق مالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، توغلها في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق داتشنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأوداتشنوي، ورودينسكوي، وبولتافكا، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من قوات "الشمال" بتعزيز وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وبسالوفكا وبروليتارسكوي ومارينو وسادكي في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، استهدفت قوات الشمال القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيكوي وميلويف في مقاطعة خاركوف ومدينة خاركوف.وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتعزيز مواقعها على طول خطوط النار، وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وشاندريغولوفو ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" خطوطًا ومواقع هامة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين الميكانيكيين والجبليين والطائرات الهجومية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وبليشيفكا وكونستانتينوفكا ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 257 طائرة دون طيار".الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر "مالييفكا" و"زيليوني غاي" وتتقدم على محاور عدة
10:00 GMT 26.07.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 26.07.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة وثماني سيارات، ومدفع ميدان.
ونفذت القوات المسلحة الروسية ليلا، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وبالطائرات دون طيار، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا المنتجة لمكونات الأسلحة الصاروخية والذخيرة والمواد المتفجرة، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق مالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وتم تحييد أكثر من 60 عسكريا وأربع آليات ومدفع، وثلاثة مستودعات ذخيرة وأربعة محطات للحرب الإلكترونية.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، توغلها في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق داتشنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأوداتشنوي، ورودينسكوي، وبولتافكا، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 455 عسكريا ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وثماني شاحنات صغيرة وثلاث قطع مدفعية.
كما قامت وحدات من قوات "الشمال" بتعزيز وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وبسالوفكا وبروليتارسكوي ومارينو وسادكي في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، استهدفت قوات الشمال القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيكوي وميلويف في مقاطعة خاركوف ومدينة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 جنديًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات و4 مدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومخزن للذخيرة.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتعزيز مواقعها على طول خطوط النار، وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وشاندريغولوفو ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 عسكريا، وثلاث آليات قتالية مدرعة و11 سيارة ومدفع ميدان، وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وحررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" خطوطًا ومواقع هامة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين الميكانيكيين والجبليين والطائرات الهجومية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وبليشيفكا وكونستانتينوفكا ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 جنديا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين وأربع قطع مدفعية.
واستهدف الطيران العملياتي الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 257 طائرة دون طيار".