https://sarabic.ae/20250726/القوات-الروسية-تحرر-مالييفكا-وزيليوني-غاي-وتتقدم-على-محاور-عدة--1103052771.html

القوات الروسية تحرر "مالييفكا" و"زيليوني غاي" وتتقدم على محاور عدة

القوات الروسية تحرر "مالييفكا" و"زيليوني غاي" وتتقدم على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T10:00+0000

2025-07-26T10:00+0000

2025-07-26T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة وثماني سيارات، ومدفع ميدان.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق مالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، توغلها في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق داتشنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأوداتشنوي، ورودينسكوي، وبولتافكا، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من قوات "الشمال" بتعزيز وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وبسالوفكا وبروليتارسكوي ومارينو وسادكي في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، استهدفت قوات الشمال القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيكوي وميلويف في مقاطعة خاركوف ومدينة خاركوف.وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتعزيز مواقعها على طول خطوط النار، وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وشاندريغولوفو ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" خطوطًا ومواقع هامة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين الميكانيكيين والجبليين والطائرات الهجومية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وبليشيفكا وكونستانتينوفكا ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 257 طائرة دون طيار".الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع

https://sarabic.ae/20250726/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-54-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1103047642.html

https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربات-عالية-الدقة-على-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-فريمفسكي-1103039850.html

https://sarabic.ae/20250725/بأكبر-بلورة-ليزرية-في-العالم-الصين-تطور-سلاحا-جديدا-لتدمير-الأقمار-الصناعية-1103011737.html

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