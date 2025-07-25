https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربات-عالية-الدقة-على-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-فريمفسكي-1103039850.html

الجيش الروسي ينفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي

الجيش الروسي ينفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T16:54+0000

2025-07-25T16:54+0000

2025-07-25T16:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تنفيذ سلسلة من الضربات عالية الدقة بواسطة غارات جوية لقاذفات تابعة للقوات الجوية الروسية، على نقاط انتشار مؤقتة محددة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي، وذلك في وقت تواجد أكبر عدد من الأفراد فيها".وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 10 ضربات مشتركة على مؤسسات الإنتاج الدفاعي الأوكراني، والبنية التحتية العسكرية".وأوضح البيان: "في الفترة من 19 إلى 25 يوليو(تموز) 2019، نفذت القوات المسلحة الروسية عشر ضربات جماعية، بما في ذلك ثلاث ضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، وصواريخ كينجال الجوية الباليستية الفرط صوتية، وطائرات هجومية دون طيار، والتي دكت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة، ومستودعات الوقود، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة، وشعب التجنيد الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وبحسب البيان، كبدت القوات الروسية، خلال الأسبوع، قوات نظام كييف خسائر تصل إلى 8650 عنصرا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري