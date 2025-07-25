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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربات-عالية-الدقة-على-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-فريمفسكي-1103039850.html
الجيش الروسي ينفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي
الجيش الروسي ينفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T16:54+0000
2025-07-25T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تنفيذ سلسلة من الضربات عالية الدقة بواسطة غارات جوية لقاذفات تابعة للقوات الجوية الروسية، على نقاط انتشار مؤقتة محددة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي، وذلك في وقت تواجد أكبر عدد من الأفراد فيها".وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 10 ضربات مشتركة على مؤسسات الإنتاج الدفاعي الأوكراني، والبنية التحتية العسكرية".وأوضح البيان: "في الفترة من 19 إلى 25 يوليو(تموز) 2019، نفذت القوات المسلحة الروسية عشر ضربات جماعية، بما في ذلك ثلاث ضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، وصواريخ كينجال الجوية الباليستية الفرط صوتية، وطائرات هجومية دون طيار، والتي دكت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة، ومستودعات الوقود، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة، وشعب التجنيد الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وبحسب البيان، كبدت القوات الروسية، خلال الأسبوع، قوات نظام كييف خسائر تصل إلى 8650 عنصرا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلن-أن-اللقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بمشاركته-ممكن-خلال-شهرين-أو-ثلاثة-1103038555.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي ينفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي

16:54 GMT 25.07.2025
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات عالية الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي.
وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تنفيذ سلسلة من الضربات عالية الدقة بواسطة غارات جوية لقاذفات تابعة للقوات الجوية الروسية، على نقاط انتشار مؤقتة محددة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه فريمفسكي، وذلك في وقت تواجد أكبر عدد من الأفراد فيها".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، حررت على مدار الأيام السبعة الماضية، 5 بلدات ودمرت خلال هذه الفترة 4 منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 10 ضربات مشتركة على مؤسسات الإنتاج الدفاعي الأوكراني، والبنية التحتية العسكرية".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح البيان: "في الفترة من 19 إلى 25 يوليو(تموز) 2019، نفذت القوات المسلحة الروسية عشر ضربات جماعية، بما في ذلك ثلاث ضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، وصواريخ كينجال الجوية الباليستية الفرط صوتية، وطائرات هجومية دون طيار، والتي دكت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة، ومستودعات الوقود، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة، وشعب التجنيد الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 قاذفات صواريخ "باتريوت" مضادة للطائرات ومحطة رادار متعددة الوظائف من طراز "إم بي كيو 65" أمريكية الصنع، على مدار الأسبوع.

وبحسب البيان، كبدت القوات الروسية، خلال الأسبوع، قوات نظام كييف خسائر تصل إلى 8650 عنصرا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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