https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلن-أن-اللقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بمشاركته-ممكن-خلال-شهرين-أو-ثلاثة-1103038555.html
ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة - عاجل
ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة - عاجل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، بمشاركته، ممكن خلال شهرين أو ثلاثة. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T15:49+0000
2025-07-25T15:49+0000
2025-07-25T15:53+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين عشية رحلته إلى المملكة المتحدة، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل ثلاثي: "سيحدث ذلك، لكن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر". وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أرفع المستويات، يجب أن يضع حدا من أجل التسوية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، حول ما إذا كان احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، عقب الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول قد أصبح أكثر واقعية: "يمكن، بل ينبغي، عقد قمة تحدد نقطة نهائية في التسوية، وتسجل الآليات والاتفاقيات التي سيتم تطويرها في سياق عمل الخبراء، من المستحيل فعل العكس".وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قبل نهاية أغسطس/آب، إنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقد في غضون 30 يوما.وأضاف بيسكوف: "في الوقت الراهن، هناك تناقض صارخ بين نهجي موسكو وكييف؛ ومن غير المرجح أن يتم التقريب بينهما بين عشية وضحاها".وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، أمس الأربعاء، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة - عاجل
15:49 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 15:53 GMT 25.07.2025)
يتبع
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، بمشاركته، ممكن خلال شهرين أو ثلاثة.
وقال ترامب للصحفيين عشية رحلته إلى المملكة المتحدة، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل ثلاثي: "سيحدث ذلك، لكن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أرفع المستويات، يجب أن يضع حدا من أجل التسوية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، حول ما إذا كان احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، عقب الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول قد أصبح أكثر واقعية: "يمكن، بل ينبغي، عقد قمة تحدد نقطة نهائية في التسوية، وتسجل الآليات والاتفاقيات التي سيتم تطويرها في سياق عمل الخبراء، من المستحيل فعل العكس".
وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قبل نهاية أغسطس/آب، إنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقد في غضون 30 يوما.
وأضاف بيسكوف: "في الوقت الراهن، هناك تناقض صارخ بين نهجي موسكو وكييف؛ ومن غير المرجح أن يتم التقريب بينهما بين عشية وضحاها".
وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني،
أمس الأربعاء، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.
وترأس الوفد الروسي
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.