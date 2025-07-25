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https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-الاستفزاز-في-بحر-البلطيق-يهدف-لتعطيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية--1103011222.html
مساعد الرئيس الروسي: الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
مساعد الرئيس الروسي: الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن بريطانيا حاولت استغلال الاستفزاز العسكري في بحر البلطيق لتعطيل المحادثات بين... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T04:29+0000
2025-07-25T04:36+0000
البلطيق
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال باتروشيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نتحدث حاليًا عن محاولة من جانب إنجلترا لإثارة خلاف بين أكبر قوتين نوويتين، بهدف تعطيل العملية التفاوضية الروسية الأميركية، وإقناع واشنطن بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية الكاملة لنظام كييف".وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد أعلن في حزيران/ يونيو الماضي، أن المملكة المتحدة، بالتعاون مع أوكرانيا، تخطط لاستفزازات معادية لروسيا في بحر البلطيق. وأشار إلى أن أحد السيناريوهات تضمن تنفيذ هجوم بطوربيد على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، فيما اقترح سيناريو آخر اكتشاف ألغام روسية الصنع مزروعة عن غير قصد في مياه البحر.يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد أكد الشهر الماضي على أن الجولة الثالثة من المشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية ستعقد قريبا جدا.وقال ريابكوف للصحفيين، إن موسكو ستسعى للحصول على ردّ أوضح من واشنطن على مقترحاتها باستئناف حركة النقل الجوي وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.وأضاف ريابكوف: وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها.وأشارت زاخاروفا تعليقا على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أنها ليست مسألة سهلة، لكنها تسير على عدة مسارات، وعلى وجه الخصوص، يجري العمل بشكل محدد على تحسين عمل السفارات.
https://sarabic.ae/20250610/موسكو-الجولة-الثالثة-من-المشاورات-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-تعقد-قريبا-جدا--1101511268.html
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البلطيق, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البلطيق, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مساعد الرئيس الروسي: الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية

04:29 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 04:36 GMT 25.07.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
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تابعنا عبر
كشف مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن بريطانيا حاولت استغلال الاستفزاز العسكري في بحر البلطيق لتعطيل المحادثات بين موسكو وواشنطن، ودفع الولايات المتحدة إلى مواصلة دعمها العسكري الكامل لأوكرانيا.
وقال باتروشيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نتحدث حاليًا عن محاولة من جانب إنجلترا لإثارة خلاف بين أكبر قوتين نوويتين، بهدف تعطيل العملية التفاوضية الروسية الأميركية، وإقناع واشنطن بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية الكاملة لنظام كييف".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
موسكو: الجولة الثالثة من المشاورات مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية تعقد قريبا جدا
10 يونيو, 08:42 GMT
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد أعلن في حزيران/ يونيو الماضي، أن المملكة المتحدة، بالتعاون مع أوكرانيا، تخطط لاستفزازات معادية لروسيا في بحر البلطيق.
وأشار إلى أن أحد السيناريوهات تضمن تنفيذ هجوم بطوربيد على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، فيما اقترح سيناريو آخر اكتشاف ألغام روسية الصنع مزروعة عن غير قصد في مياه البحر.
يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد أكد الشهر الماضي على أن الجولة الثالثة من المشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية ستعقد قريبا جدا.
وقال ريابكوف للصحفيين، إن موسكو ستسعى للحصول على ردّ أوضح من واشنطن على مقترحاتها باستئناف حركة النقل الجوي وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.
وأضاف ريابكوف:
"هناك تحرك في القضايا الثنائية، ونعمل على زيادة وتيرتها وكثافتها. تقترب الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية حول القضايا المثيرة للتوتر. لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن موعد محدد، لكنني آمل أن تعقد الجولة قريبًا جدًا".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها.
وأشارت زاخاروفا تعليقا على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أنها ليست مسألة سهلة، لكنها تسير على عدة مسارات، وعلى وجه الخصوص، يجري العمل بشكل محدد على تحسين عمل السفارات.
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