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السفير الروسي يكشف عن اتفاقات مهمة في اجتماع إسطنبول المرتقب مع أمريكا
السفير الروسي يكشف عن اتفاقات مهمة في اجتماع إسطنبول المرتقب مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، اليوم الأربعاء، عن اتفاقات مهمة في اجتماع إسطنبول المرتقب مع الولايات المتحدة الأمريكية. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T14:08+0000
2025-04-09T14:08+0000
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وأوضح دارتشييف أن لقاء الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول يهدف إلى المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة.وقال دارتشييف للصحفيين: "نحن نتحدث عن التخلص من "الإرث السام" للإدارة الأمريكية السابقة، التي وضعت أطرًا صارمة لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حركة الدبلوماسيين في جميع أنحاء البلد المضيف، وفرضت قيودًا على التأشيرات والمالية، وقلصت العلاقات والاتصالات بين الدولتين بين مجتمعاتنا وشعوبنا إلى الحد الأدنى".وأوضح دارتشييف أن "هذه العملية صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الحالة العامة للعلاقات الثنائية، التي كانت حتى وقت قريب "تتأرجح على حافة الانهيار".وأردف دارتشييف، قائلا: "من المقرر أيضا إجراء محادثة جادة حول استعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني إلى الجانب الروسي، وهو أمر أساسي لإعادة الملف الثنائي بأكمله إلى طبيعته".يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطنالخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250409/مصدر-المحادثات-الروسية-الأمريكية-ستعقد-في-القنصلية-العامة-بإسطنبول-1099362555.html
https://sarabic.ae/20250228/الخارجية-الروسية-تكشف-تفاصيل-اجتماع-الوفدين-الروسي-والأمريكي-في-إسطنبول-1098258371.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السفير الروسي يكشف عن اتفاقات مهمة في اجتماع إسطنبول المرتقب مع أمريكا

14:08 GMT 09.04.2025
© Photo / Kent Wangالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / Kent Wang
تابعنا عبر
كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، اليوم الأربعاء، عن اتفاقات مهمة في اجتماع إسطنبول المرتقب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح دارتشييف أن لقاء الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول يهدف إلى المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة.
وقال دارتشييف للصحفيين: "نحن نتحدث عن التخلص من "الإرث السام" للإدارة الأمريكية السابقة، التي وضعت أطرًا صارمة لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حركة الدبلوماسيين في جميع أنحاء البلد المضيف، وفرضت قيودًا على التأشيرات والمالية، وقلصت العلاقات والاتصالات بين الدولتين بين مجتمعاتنا وشعوبنا إلى الحد الأدنى".

وبحسب قوله، فإن "مثل هذه الأعمال العدائية، بما في ذلك المصادرة الفعلية لستة ممتلكات دبلوماسية تابعة لروسيا الاتحادية"، لم تمر دون رد من الجانب الروسي.

قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
07:34 GMT
وأوضح دارتشييف أن "هذه العملية صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الحالة العامة للعلاقات الثنائية، التي كانت حتى وقت قريب "تتأرجح على حافة الانهيار".

وصرح دارتشييف بأن الجانب الروسي سيطرح مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة، واستعادة الممتلكات الدبلوماسية خلال الاجتماع الروسي الأمريكي في إسطنبول.

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
28 فبراير, 11:23 GMT
وأردف دارتشييف، قائلا: "من المقرر أيضا إجراء محادثة جادة حول استعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني إلى الجانب الروسي، وهو أمر أساسي لإعادة الملف الثنائي بأكمله إلى طبيعته".
يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
الخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
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