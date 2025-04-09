مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250409/مصدر-المحادثات-الروسية-الأمريكية-ستعقد-في-القنصلية-العامة-بإسطنبول-1099362555.html
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
سبوتنيك عربي
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ستجري في القنصلية العامة الروسية في... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:34+0000
2025-04-09T07:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/22/1042002251_0:92:2897:1722_1920x0_80_0_0_3c99bbcb631f705cce5c0946306aec08.jpg
وذكر المصدر أنه من المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية المخصصة لعمل البعثات الدبلوماسية، يوم غد الخميس، في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشيف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، سيناقش الوفدان الروسي والأمريكي في إسطنبول عمل السفارات فقط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن تسوية الصراع في أوكرانيا والقضايا الأمنية لن تؤخذ في الاعتبار، مؤكدة أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لن يكون ممكنا إلا بعد حل الأزمة الأوكرانية.وانعقد الاجتماع الأول في إسطنبول في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف تقريبًا. وخصصت الندوة لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبولالكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الروسية-الجولة-الثانية-من-المشاورات-مع-الولايات-المتحدة-ستعقد-في-إسطنبول-1099344237.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/22/1042002251_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_eed318fb9cff49a0466d86708689c673.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم

مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول

07:34 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ستجري في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول.
وذكر المصدر أنه من المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية المخصصة لعمل البعثات الدبلوماسية، يوم غد الخميس، في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول.
ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشيف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع سيواصل العمل الموضوعي الجاري لإزالة العديد من العقبات الفنية التي تعيق عمل الدبلوماسيين من كلا البلدين.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
أمس, 13:44 GMT
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، سيناقش الوفدان الروسي والأمريكي في إسطنبول عمل السفارات فقط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن تسوية الصراع في أوكرانيا والقضايا الأمنية لن تؤخذ في الاعتبار، مؤكدة أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لن يكون ممكنا إلا بعد حل الأزمة الأوكرانية.
وانعقد الاجتماع الأول في إسطنبول في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف تقريبًا. وخصصت الندوة لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.
الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول
الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала