https://sarabic.ae/20250409/مصدر-المحادثات-الروسية-الأمريكية-ستعقد-في-القنصلية-العامة-بإسطنبول-1099362555.html
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
سبوتنيك عربي
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ستجري في القنصلية العامة الروسية في... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:34+0000
2025-04-09T07:34+0000
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وذكر المصدر أنه من المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية المخصصة لعمل البعثات الدبلوماسية، يوم غد الخميس، في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشيف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، سيناقش الوفدان الروسي والأمريكي في إسطنبول عمل السفارات فقط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن تسوية الصراع في أوكرانيا والقضايا الأمنية لن تؤخذ في الاعتبار، مؤكدة أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لن يكون ممكنا إلا بعد حل الأزمة الأوكرانية.وانعقد الاجتماع الأول في إسطنبول في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف تقريبًا. وخصصت الندوة لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبولالكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الروسية-الجولة-الثانية-من-المشاورات-مع-الولايات-المتحدة-ستعقد-في-إسطنبول-1099344237.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ستجري في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول.
وذكر المصدر أنه من المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية المخصصة لعمل البعثات الدبلوماسية، يوم غد الخميس، في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول.
ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشيف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع سيواصل العمل الموضوعي الجاري لإزالة العديد من العقبات الفنية التي تعيق عمل الدبلوماسيين من كلا البلدين.
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، سيناقش الوفدان الروسي والأمريكي
في إسطنبول عمل السفارات فقط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن تسوية الصراع في أوكرانيا والقضايا الأمنية لن تؤخذ في الاعتبار، مؤكدة أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لن يكون ممكنا إلا بعد حل الأزمة الأوكرانية.
وانعقد الاجتماع الأول في إسطنبول في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف تقريبًا. وخصصت الندوة لبحث العلاقات الثنائية
ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.