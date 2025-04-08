https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الأمريكية-تكشف-عن-محاور-المحادثات-مع-روسيا-في-إسطنبول-1099355681.html

الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول

الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الوفدين الروسي والأمريكي سيلتقيان، يوم 10 أبريل/نيسان، في إسطنبول لمناقشة عمل السفارات فقط،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T18:53+0000

2025-04-08T18:53+0000

2025-04-08T18:53+0000

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وقالت خلال مؤتمر صحفي: "في العاشر من أبريل/نيسان، سيجتمع الوفدان الأمريكي والروسي للمرة الثانية في إسطنبول سعياً لإحراز تقدم في تعزيز استقرار عمل البعثات الدبلوماسية. ولن تكون هناك أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست على جدول الأعمال إطلاقاً".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول.وفي 4 أبريل/ نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الروسية-الجولة-الثانية-من-المشاورات-مع-الولايات-المتحدة-ستعقد-في-إسطنبول-1099344237.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم