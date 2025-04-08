الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول

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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الأمريكية-تكشف-عن-محاور-المحادثات-مع-روسيا-في-إسطنبول-1099355681.html
الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول
الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الوفدين الروسي والأمريكي سيلتقيان، يوم 10 أبريل/نيسان، في إسطنبول لمناقشة عمل السفارات فقط،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:53+0000
2025-04-08T18:53+0000
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وقالت خلال مؤتمر صحفي: "في العاشر من أبريل/نيسان، سيجتمع الوفدان الأمريكي والروسي للمرة الثانية في إسطنبول سعياً لإحراز تقدم في تعزيز استقرار عمل البعثات الدبلوماسية. ولن تكون هناك أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست على جدول الأعمال إطلاقاً".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول.وفي 4 أبريل/ نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الروسية-الجولة-الثانية-من-المشاورات-مع-الولايات-المتحدة-ستعقد-في-إسطنبول-1099344237.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول

18:53 GMT 08.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الوفدين الروسي والأمريكي سيلتقيان، يوم 10 أبريل/نيسان، في إسطنبول لمناقشة عمل السفارات فقط، مؤكدة أن المباحثات لن تتناول تسوية النزاع في أوكرانيا أو القضايا الأمنية.
وقالت خلال مؤتمر صحفي: "في العاشر من أبريل/نيسان، سيجتمع الوفدان الأمريكي والروسي للمرة الثانية في إسطنبول سعياً لإحراز تقدم في تعزيز استقرار عمل البعثات الدبلوماسية. ولن تكون هناك أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست على جدول الأعمال إطلاقاً".

وتابعت: "تركز المحادثات بشكل حصري على عمل السفارات، وليس على تطبيع العلاقات الثنائية بشكل عام، وهو ما لا يمكن أن يحدث، كما أشرنا، إلا عندما يكون هناك سلام بين روسيا وأوكرانيا".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
13:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه وخلال الأيام المقبلة سوف تُعقد، في إسطنبول، الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية، المخصصة لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وسيبقى مكان الاجتماع وتشكيلة الخبراء والمشاركين دون تغيير".

وفي 4 أبريل/ نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
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