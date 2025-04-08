https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الأمريكية-تكشف-عن-محاور-المحادثات-مع-روسيا-في-إسطنبول-1099355681.html
الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول
الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الوفدين الروسي والأمريكي سيلتقيان، يوم 10 أبريل/نيسان، في إسطنبول لمناقشة عمل السفارات فقط،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:53+0000
2025-04-08T18:53+0000
2025-04-08T18:53+0000
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وقالت خلال مؤتمر صحفي: "في العاشر من أبريل/نيسان، سيجتمع الوفدان الأمريكي والروسي للمرة الثانية في إسطنبول سعياً لإحراز تقدم في تعزيز استقرار عمل البعثات الدبلوماسية. ولن تكون هناك أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست على جدول الأعمال إطلاقاً".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول.وفي 4 أبريل/ نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الروسية-الجولة-الثانية-من-المشاورات-مع-الولايات-المتحدة-ستعقد-في-إسطنبول-1099344237.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
الخارجية الأمريكية تكشف عن محاور المحادثات مع روسيا في إسطنبول
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الوفدين الروسي والأمريكي سيلتقيان، يوم 10 أبريل/نيسان، في إسطنبول لمناقشة عمل السفارات فقط، مؤكدة أن المباحثات لن تتناول تسوية النزاع في أوكرانيا أو القضايا الأمنية.
وقالت خلال مؤتمر صحفي: "في العاشر من أبريل/نيسان، سيجتمع الوفدان الأمريكي والروسي للمرة الثانية في إسطنبول سعياً لإحراز تقدم في تعزيز استقرار عمل البعثات الدبلوماسية. ولن تكون هناك أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست على جدول الأعمال إطلاقاً".
وتابعت: "تركز المحادثات بشكل حصري على عمل السفارات، وليس على تطبيع العلاقات الثنائية بشكل عام، وهو ما لا يمكن أن يحدث، كما أشرنا، إلا عندما يكون هناك سلام بين روسيا وأوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول.
وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه وخلال الأيام المقبلة سوف تُعقد، في إسطنبول، الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية، المخصصة لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وسيبقى مكان الاجتماع وتشكيلة الخبراء والمشاركين دون تغيير".
وفي 4 أبريل/ نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".