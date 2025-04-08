https://sarabic.ae/20250408/الخارجية-الروسية-الجولة-الثانية-من-المشاورات-مع-الولايات-المتحدة-ستعقد-في-إسطنبول-1099344237.html
الخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
الخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:44+0000
2025-04-08T13:44+0000
2025-04-08T14:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنi خلال الأيام المقبلة سوف تُعقد، في اسطنبول، الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية، المخصصة لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وسيبقى مكان الاجتماع وتشكيلة الخبراء والمشاركين دون تغيير".وأشارت إلى أن "الوفد الروسي سيبقى برئاسة ألكسندر دارشيف (الذي يشغل حاليًا منصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة).وأردفت الوزارة لـ"سبوتنيك": "خلال المشاورات مع الولايات المتحدة سنواصل العمل الجاد لإزالة معظم المشاكل التي تواجه عمل دبلوماسيي البلدين".وفي 4 نيسان/ أبريل، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".وقال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية: "القضايا التي تمت مناقشتها هناك (في الرياض)، كما اتفق بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، كانت بالدرجة الأولى قضايا تتعلق بالملاحة الآمنة في البحر الأسود".دميترييف: إدارة ترامب تقر بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
13:44 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 14:36 GMT 08.04.2025)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستعقد في إسطنبول.
وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنi خلال الأيام المقبلة سوف تُعقد، في اسطنبول، الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية، المخصصة لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وسيبقى مكان الاجتماع وتشكيلة الخبراء والمشاركين دون تغيير".
وأشارت إلى أن "الوفد الروسي سيبقى برئاسة ألكسندر دارشيف (الذي يشغل حاليًا منصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة).
كما سيترأس الوفد الأميركي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر"، مضيفةً أن "المشاركين الآخرين هم أيضًا ممثلون عن وزارتي السياسة الخارجية في كلٍ من روسيا والولايات المتحدة".
وأردفت الوزارة لـ"سبوتنيك": "خلال المشاورات مع الولايات المتحدة سنواصل العمل الجاد لإزالة معظم المشاكل التي تواجه عمل دبلوماسيي البلدين".
وفي 4 نيسان/ أبريل، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 25 مارس/ آذار، بأن محادثات الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت في العاصمة السعودية، ركزت بالدرجة الأولى على قضايا النقل البحري الآمن في البحر الأسود.
وقال لافروف
خلال مقابلة تلفزيونية: "القضايا التي تمت مناقشتها هناك (في الرياض)، كما اتفق بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، كانت بالدرجة الأولى قضايا تتعلق بالملاحة الآمنة في البحر الأسود".