https://sarabic.ae/20250327/موسكو-المشاورات-بين-الخبراء-الروس-والأمريكيين-ستتواصل---1098994984.html

موسكو: المشاورات بين الخبراء الروس والأمريكيين ستتواصل

موسكو: المشاورات بين الخبراء الروس والأمريكيين ستتواصل

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المشاورات بين الخبراء الروس والأمريكيين ستستمر. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

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2025-03-27T10:14+0000

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "يمكنني القول أيضا إن مشاورات الخبراء بين الوفدين الروسي والأمريكي، ستستمر". ولم تحدد زاخاروفا، بالضبط متى سيحدث ذلك.ونُشر بيان عقب اجتماع مجموعات الخبراء الروس والأمريكيين على موقع الكرملين، أول أمس الثلاثاء، جاء فيه إنه "وفقا للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ مبادرة البحر الأسود، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدد من الشروط، أحدها رفع قيود العقوبات عن بنك "روسيلخوز".وبدأت جولة جديدة من المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو. ومثّل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تكرس المباحثات على التفاصيل الدقيقة بشأن احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.تصويت... هل التصريحات الإيجابية حول محادثات الرياض تعكس تقدما في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية

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