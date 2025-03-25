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البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في الرياض
البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في الرياض
سبوتنيك عربي
كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل محادثات الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت بالأمس في العاصمة السعودية. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T15:46+0000
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وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".وأكد البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمان الملاحة الآمنة، والقضاء على استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".وأعلن البيت الأبيض في بيان آخر أن واشنطن وكييف اتفقتا على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة "بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرا".وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
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البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في الرياض

15:46 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 25.03.2025)
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein
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كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل محادثات الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت بالأمس في العاصمة السعودية.
وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".

وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق أيضا على أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا في استعادة وصولها إلى الأسواق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".
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وأكد البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمان الملاحة الآمنة، والقضاء على استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".

وفي السياق ذاته، أشار البيت الأبيض إلى أن "الولايات المتحدة جددت تأكيد الرئيس دونالد ترامب على ضرورة وقف أعمال القتل على جانبي الصراع الروسي الأوكراني، كخطوة ضرورية نحو تحقيق تسوية سلمية دائمة. ولهذا الغرض، ستواصل الولايات المتحدة تسهيل المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى حل سلمي، بما يتماشى مع الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الرياض".

وأعلن البيت الأبيض في بيان آخر أن واشنطن وكييف اتفقتا على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة "بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرا".
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وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.
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