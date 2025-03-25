https://sarabic.ae/20250325/البيت-الأبيض-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-1098939226.html

البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في الرياض

البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في الرياض

سبوتنيك عربي

كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل محادثات الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت بالأمس في العاصمة السعودية. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T15:46+0000

2025-03-25T15:46+0000

2025-03-25T15:48+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919222_0:33:3070:1760_1920x0_80_0_0_977064baf359ac3a8acdce6cae7fb491.jpg

وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".وأكد البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمان الملاحة الآمنة، والقضاء على استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".وأعلن البيت الأبيض في بيان آخر أن واشنطن وكييف اتفقتا على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة "بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرا".وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا

https://sarabic.ae/20250325/لافروف-محادثات-الرياض-ركزت-بالدرجة-الأولى-على-قضايا-سلامة-الملاحة-في-البحر-الأسود-1098929063.html

https://sarabic.ae/20250325/الوفد-الروسي-حول-اجتماع-الرياض-مع-الأمريكيين-المحادثات-كانت-مثيرة-وصعبة-ولكنها-بناءة-للغاية-1098921104.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن