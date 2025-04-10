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انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية بدأت في إسطنبول، بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.وفي وقت سابق، ذكر دارتشييف أن "هذه العملية صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الحالة العامة للعلاقات الثنائية، التي كانت حتى وقت قريب "تتأرجح على حافة الانهيار".يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطنالخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول
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https://sarabic.ae/20250409/مصدر-المحادثات-الروسية-الأمريكية-ستعقد-في-القنصلية-العامة-بإسطنبول-1099362555.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم

انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

07:09 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 08:32 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية بدأت في إسطنبول، بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.
ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.

وبحسب دارشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة.

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السفير الروسي يكشف عن اتفاقات مهمة مع أمريكا في اجتماع إسطنبول المرتقب
أمس, 14:08 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.
وفي وقت سابق، ذكر دارتشييف أن "هذه العملية صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الحالة العامة للعلاقات الثنائية، التي كانت حتى وقت قريب "تتأرجح على حافة الانهيار".
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبول
أمس, 07:34 GMT
يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
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