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انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

سبوتنيك عربي

انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T07:09+0000

2025-04-10T07:09+0000

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية بدأت في إسطنبول، بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر.وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.وفي وقت سابق، ذكر دارتشييف أن "هذه العملية صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الحالة العامة للعلاقات الثنائية، التي كانت حتى وقت قريب "تتأرجح على حافة الانهيار".يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطنالخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول

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https://sarabic.ae/20250409/مصدر-المحادثات-الروسية-الأمريكية-ستعقد-في-القنصلية-العامة-بإسطنبول-1099362555.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم