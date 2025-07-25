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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الروسي-يحرر-5-بلدات-ويدمر-4-منصات-باتريوت-لقوات-كييف-على-مدى-أسبوع-1103020812.html
الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع
الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، حررت على مدار الأيام السبعة الماضية، 5 بلدات، ودمرت خلال هذه الفترة 4 منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T09:23+0000
2025-07-25T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 10 ضربات مشتركة على مؤسسات الإنتاج الدفاعي الأوكراني، والبنية التحتية العسكرية".وأوضح البيان: "في الفترة من 19 إلى 25 يوليو 2019، نفذت القوات المسلحة الروسية عشر ضربات جماعية، بما في ذلك ثلاث ضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، وصواريخ كينجال الجوية الباليستية الفرط صوتية، وطائرات هجومية دون طيار، والتي دكت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة، ومستودعات الوقود، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة، وشعب التجنيد الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وخلال الأسبوع، كبدت القوات الروسية قوات نظام كييف حسب البيان خسائر تصل إلى 8650 عنصرا.وحررت وحدات من قوات "الشمال" قرية فاراتشينو في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمالية أكثر من 1150 عسكريا ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة و37 سيارة، كما تم تدمير 29 مدفعا ميدانيا ومستودعين للذخيرة ومحطتين للحرب الالكترونية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" خطوطا هامة، ودحروا تشكيلات عسكرية أوكرانية مكبدة العدو خسائر بلغت أكثر من 1610 عسكريا وتسع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من نوع "همفي" ومركبة مدرعة من نوع "ماكس إكس برو"، أمريكية الصنع.وواصلت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى مدار أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1135 جنديا و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبة مدرعة من طراز "همفي" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 24 آلية و9 قطع مدفعية ميدانية و12 مستودع ذخيرة.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2975 عسكريا و22 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، وراجمتي صواريخ.، وتم تدمير 55 سيارة، و30 مدفعا.
https://sarabic.ae/20250724/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-نوفو---إيكونوميتشيسكويه-وزفيريفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102999223.html
https://sarabic.ae/20250725/الدفاع-الجوي-الروسي-يحيد-105-مسيرات-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1103011584.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع

09:23 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 09:41 GMT 25.07.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، حررت على مدار الأيام السبعة الماضية، 5 بلدات، ودمرت خلال هذه الفترة 4 منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 10 ضربات مشتركة على مؤسسات الإنتاج الدفاعي الأوكراني، والبنية التحتية العسكرية".
وأوضح البيان: "في الفترة من 19 إلى 25 يوليو 2019، نفذت القوات المسلحة الروسية عشر ضربات جماعية، بما في ذلك ثلاث ضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، وصواريخ كينجال الجوية الباليستية الفرط صوتية، وطائرات هجومية دون طيار، والتي دكت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة، ومستودعات الوقود، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، والذخيرة، وشعب التجنيد الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة قاذفات صواريخ باتريوت مضادة للطائرات ومحطة رادار متعددة الوظائف من طراز "إم بي كيو 65" أمريكية الصنع على مدار الأسبوع.
وخلال الأسبوع، كبدت القوات الروسية قوات نظام كييف حسب البيان خسائر تصل إلى 8650 عنصرا.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 15:45 GMT
وحررت وحدات من قوات "الشمال" قرية فاراتشينو في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمالية أكثر من 1150 عسكريا ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة و37 سيارة، كما تم تدمير 29 مدفعا ميدانيا ومستودعين للذخيرة ومحطتين للحرب الالكترونية.
وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" خطوطا هامة، ودحروا تشكيلات عسكرية أوكرانية مكبدة العدو خسائر بلغت أكثر من 1610 عسكريا وتسع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من نوع "همفي" ومركبة مدرعة من نوع "ماكس إكس برو"، أمريكية الصنع.
تم تدمير 97 مركبة وتسع قطع مدفعية و42 مستودع ذخيرة و20 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بما في ذلك محطتان حربية مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو - 50" أمريكية الصنع.
وواصلت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى مدار أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1135 جنديا و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبة مدرعة من طراز "همفي" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 24 آلية و9 قطع مدفعية ميدانية و12 مستودع ذخيرة.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الدفاع الجوي الروسي يحيد 105 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
05:02 GMT
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، حسب بيان الدفاع، عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تحرير بلدات نوفوتوريتسكوي ونوفويكونوميتشيسكوي وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2975 عسكريا و22 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، وراجمتي صواريخ.، وتم تدمير 55 سيارة، و30 مدفعا.
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