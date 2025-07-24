https://sarabic.ae/20250724/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-نوفو---إيكونوميتشيسكويه-وزفيريفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102999223.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T15:45+0000
2025-07-24T15:45+0000
2025-07-24T15:45+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان:" في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، على محور كراسنوارمييسك".وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، غارة جوية مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وضربت منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية في في أوكرانيا، بالإضافة إلى مرافق مجمع الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث ثمانية مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250724/بوتين-يصل-إلى-أرخانغيلسك-لعقد-اجتماع-حول-تطوير-القوات-البحرية-الروسية-1102991729.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان:" في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، على محور كراسنوارمييسك".
وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، غارة جوية مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وضربت منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية في في أوكرانيا، بالإضافة إلى مرافق مجمع الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الدفاع الروسية أن "هدف الضربة قد تحقق، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأوضحت الوزارة أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث ثمانية مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.