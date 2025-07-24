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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250724/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-نوفو---إيكونوميتشيسكويه-وزفيريفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102999223.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T15:45+0000
2025-07-24T15:45+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان:" في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، على محور كراسنوارمييسك".وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، غارة جوية مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وضربت منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية في في أوكرانيا، بالإضافة إلى مرافق مجمع الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث ثمانية مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250724/بوتين-يصل-إلى-أرخانغيلسك-لعقد-اجتماع-حول-تطوير-القوات-البحرية-الروسية-1102991729.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

15:45 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان:" في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، على محور كراسنوارمييسك".

وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، غارة جوية مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وضربت منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية في في أوكرانيا، بالإضافة إلى مرافق مجمع الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للطراد أورورا في يوم البحرية في سانت بطرسبرغ. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
بوتين يصل إلى أرخانغيلسك لعقد اجتماع حول تطوير القوات البحرية الروسية
12:57 GMT

وأكدت الدفاع الروسية أن "هدف الضربة قد تحقق، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".

وأوضحت الوزارة أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث ثمانية مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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