https://sarabic.ae/20250724/بوتين-يصل-إلى-أرخانغيلسك-لعقد-اجتماع-حول-تطوير-القوات-البحرية-الروسية-1102991729.html

بوتين يصل إلى أرخانغيلسك لعقد اجتماع حول تطوير القوات البحرية الروسية

بوتين يصل إلى أرخانغيلسك لعقد اجتماع حول تطوير القوات البحرية الروسية

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقاطعة أرخانغيلسك، اليوم الخميس، حيث سيعقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T12:57+0000

2025-07-24T12:57+0000

2025-07-24T12:57+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، للصحفيين: "خلال زيارة الرئيس الروسي إلى أرخانغيلسك سيخصص اليوم لمناقشة استراتيجية تطوير القوات البحرية تحت الماء، كما سيعقد اجتماع حول هذا الموضوع، وسيلقي الرئيس الروسي كلمة مفتوحة".وأضاف بيسكوف أنه من المتوقع أن يشارك بوتين، خلال زيارته، في مراسم رفع العلم على متن الغواصة الصاروخية النووية "الأمير بوزارسكي"، وأن يعقد اجتماعا منفصلًا مع حاكم المقاطعة، ألكسندر تسيبولسكي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية بدأت بإجراء مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، وكذلك في بحر البلطيق وبحر قزوين.خلال التدريبات، من المقرر التحقق من جاهزية مجموعات الأسطول وقوات الأسطول لتنفيذ المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المتكامل للأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة المتطورة والحديثة، والمعدات العسكرية، وفقًا للوزارة.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه أطقم السفن ستتدرب على الانتشار في مناطق القتال، وعمليات مكافحة الغواصات، والدفاع عن القواعد والأنشطة الاقتصادية، وصد هجمات مركبات الهجوم الجوي المعادية والزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وضمان سلامة الملاحة، وضرب الأهداف المعادية والمجموعات البحرية.تشارك في التدريبات أكثر من 150 سفينة قتالية وسفينة دعم، و120 طائرة، و10 أنظمة صواريخ ساحلية، و950 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، وأكثر من 15 ألف جندي.

https://sarabic.ae/20250724/القوات-البحرية-الروسية-تبدأ-مناورات-عاصفة-يوليو-في-عدة-بحار-ومحيطات-1102989428.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم