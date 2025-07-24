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بوتين يصل إلى أرخانغيلسك لعقد اجتماع حول تطوير القوات البحرية الروسية
بوتين يصل إلى أرخانغيلسك لعقد اجتماع حول تطوير القوات البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقاطعة أرخانغيلسك، اليوم الخميس، حيث سيعقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:57+0000
2025-07-24T12:57+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، للصحفيين: "خلال زيارة الرئيس الروسي إلى أرخانغيلسك سيخصص اليوم لمناقشة استراتيجية تطوير القوات البحرية تحت الماء، كما سيعقد اجتماع حول هذا الموضوع، وسيلقي الرئيس الروسي كلمة مفتوحة".وأضاف بيسكوف أنه من المتوقع أن يشارك بوتين، خلال زيارته، في مراسم رفع العلم على متن الغواصة الصاروخية النووية "الأمير بوزارسكي"، وأن يعقد اجتماعا منفصلًا مع حاكم المقاطعة، ألكسندر تسيبولسكي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية بدأت بإجراء مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، وكذلك في بحر البلطيق وبحر قزوين.خلال التدريبات، من المقرر التحقق من جاهزية مجموعات الأسطول وقوات الأسطول لتنفيذ المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المتكامل للأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة المتطورة والحديثة، والمعدات العسكرية، وفقًا للوزارة.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه أطقم السفن ستتدرب على الانتشار في مناطق القتال، وعمليات مكافحة الغواصات، والدفاع عن القواعد والأنشطة الاقتصادية، وصد هجمات مركبات الهجوم الجوي المعادية والزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وضمان سلامة الملاحة، وضرب الأهداف المعادية والمجموعات البحرية.تشارك في التدريبات أكثر من 150 سفينة قتالية وسفينة دعم، و120 طائرة، و10 أنظمة صواريخ ساحلية، و950 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، وأكثر من 15 ألف جندي.
https://sarabic.ae/20250724/القوات-البحرية-الروسية-تبدأ-مناورات-عاصفة-يوليو-في-عدة-بحار-ومحيطات-1102989428.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين يصل إلى أرخانغيلسك لعقد اجتماع حول تطوير القوات البحرية الروسية

12:57 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للطراد "أورورا" في يوم البحرية في سانت بطرسبرغ. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للطراد أورورا في يوم البحرية في سانت بطرسبرغ. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقاطعة أرخانغيلسك، اليوم الخميس، حيث سيعقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء.
وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، للصحفيين: "خلال زيارة الرئيس الروسي إلى أرخانغيلسك سيخصص اليوم لمناقشة استراتيجية تطوير القوات البحرية تحت الماء، كما سيعقد اجتماع حول هذا الموضوع، وسيلقي الرئيس الروسي كلمة مفتوحة".
وأضاف بيسكوف أنه من المتوقع أن يشارك بوتين، خلال زيارته، في مراسم رفع العلم على متن الغواصة الصاروخية النووية "الأمير بوزارسكي"، وأن يعقد اجتماعا منفصلًا مع حاكم المقاطعة، ألكسندر تسيبولسكي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية بدأت بإجراء مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، وكذلك في بحر البلطيق وبحر قزوين.
خلال التدريبات، من المقرر التحقق من جاهزية مجموعات الأسطول وقوات الأسطول لتنفيذ المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المتكامل للأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة المتطورة والحديثة، والمعدات العسكرية، وفقًا للوزارة.
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
القوات البحرية الروسية تبدأ مناورات "عاصفة يوليو" في عدة بحار ومحيطات
12:15 GMT
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه أطقم السفن ستتدرب على الانتشار في مناطق القتال، وعمليات مكافحة الغواصات، والدفاع عن القواعد والأنشطة الاقتصادية، وصد هجمات مركبات الهجوم الجوي المعادية والزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وضمان سلامة الملاحة، وضرب الأهداف المعادية والمجموعات البحرية.
تشارك في التدريبات أكثر من 150 سفينة قتالية وسفينة دعم، و120 طائرة، و10 أنظمة صواريخ ساحلية، و950 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، وأكثر من 15 ألف جندي.
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