https://sarabic.ae/20250724/القوات-البحرية-الروسية-تبدأ-مناورات-عاصفة-يوليو-في-عدة-بحار-ومحيطات-1102989428.html

القوات البحرية الروسية تبدأ مناورات "عاصفة يوليو" في عدة بحار ومحيطات

القوات البحرية الروسية تبدأ مناورات "عاصفة يوليو" في عدة بحار ومحيطات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية بدأت بإجراء مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، وكذلك في... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T12:15+0000

2025-07-24T12:15+0000

2025-07-24T12:15+0000

روسيا

أسطول المحيط الهادئ

بحر قزوين

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خلال التدريبات، من المقرر التحقق من جاهزية مجموعات الأسطول وقوات الأسطول لتنفيذ المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المتكامل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة المتطورة والحديثة، والمعدات العسكرية، وفقًا للوزارة.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه أطقم السفن ستتدرب على الانتشار في مناطق القتال، وعمليات مكافحة الغواصات، والدفاع عن القواعد والأنشطة الاقتصادية، وصد هجمات مركبات الهجوم الجوي المعادية والزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وضمان سلامة الملاحة، وضرب الأهداف المعادية والمجموعات البحرية.الجدير بالذكر أنه في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/ تموز، تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، تجري تدريبات عملياتية للبحرية الروسية في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين.

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روسيا, أسطول المحيط الهادئ, بحر قزوين