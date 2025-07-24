https://sarabic.ae/20250724/القوات-البحرية-الروسية-تبدأ-مناورات-عاصفة-يوليو-في-عدة-بحار-ومحيطات-1102989428.html
القوات البحرية الروسية تبدأ مناورات "عاصفة يوليو" في عدة بحار ومحيطات
القوات البحرية الروسية تبدأ مناورات "عاصفة يوليو" في عدة بحار ومحيطات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية بدأت بإجراء مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، وكذلك في... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:15+0000
2025-07-24T12:15+0000
2025-07-24T12:15+0000
روسيا
أسطول المحيط الهادئ
بحر قزوين
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خلال التدريبات، من المقرر التحقق من جاهزية مجموعات الأسطول وقوات الأسطول لتنفيذ المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المتكامل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة المتطورة والحديثة، والمعدات العسكرية، وفقًا للوزارة.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه أطقم السفن ستتدرب على الانتشار في مناطق القتال، وعمليات مكافحة الغواصات، والدفاع عن القواعد والأنشطة الاقتصادية، وصد هجمات مركبات الهجوم الجوي المعادية والزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وضمان سلامة الملاحة، وضرب الأهداف المعادية والمجموعات البحرية.الجدير بالذكر أنه في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/ تموز، تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، تجري تدريبات عملياتية للبحرية الروسية في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين.
https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-على-فرنسا-ألا-تنسى-أن-روسيا-تمتلك-قوة-الردع-النووية-1102982668.html
بحر قزوين
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روسيا, أسطول المحيط الهادئ, بحر قزوين
روسيا, أسطول المحيط الهادئ, بحر قزوين
القوات البحرية الروسية تبدأ مناورات "عاصفة يوليو" في عدة بحار ومحيطات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية بدأت بإجراء مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، وكذلك في بحر البلطيق وبحر قزوين.
خلال التدريبات، من المقرر التحقق من جاهزية مجموعات الأسطول وقوات الأسطول لتنفيذ المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المتكامل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة المتطورة والحديثة، والمعدات العسكرية، وفقًا للوزارة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه أطقم السفن ستتدرب على الانتشار في مناطق القتال، وعمليات مكافحة الغواصات، والدفاع عن القواعد والأنشطة الاقتصادية، وصد هجمات مركبات الهجوم الجوي المعادية والزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وضمان سلامة الملاحة، وضرب الأهداف المعادية والمجموعات البحرية.
تشارك في التدريبات أكثر من 150 سفينة قتالية وسفينة دعم، و120 طائرة، و10 أنظمة صواريخ ساحلية، و950 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، وأكثر من 15 ألف جندي.
الجدير بالذكر أنه في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/ تموز، تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، تجري تدريبات عملياتية للبحرية الروسية في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين.