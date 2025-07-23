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قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، نفّذت طلعة جوية استغرقت 15 ساعة فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكملت قاذفات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، واستمرت الرحلة لأكثر من 15 ساعة".وأضاف البيان: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية قاذفات الصواريخ الاستراتيجية". وعرضت الوزارة مشاهد للمقاتلات الأجنبية في مقطع فيديو وثّق الطلعة الجوية.وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكاالقوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
https://sarabic.ae/20241217/قاذفتان-روسيتان-من-طراز-تو-22إم3-نفذتا-طلعة-جوية-فوق-بحر-البلطيق---1095885620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, سلاح روسيا, العالم

قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو

13:35 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل الاستراتيجية تو 160
قاذفة القنابل الاستراتيجية تو 160 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Anton Denisov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، نفّذت طلعة جوية استغرقت 15 ساعة فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكملت قاذفات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، واستمرت الرحلة لأكثر من 15 ساعة".
وأضاف البيان: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية قاذفات الصواريخ الاستراتيجية". وعرضت الوزارة مشاهد للمقاتلات الأجنبية في مقطع فيديو وثّق الطلعة الجوية.

وأوضح البيان أن طواقم مقاتلات "سو-35 إس" و"سو-30 إس إم" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، قامت بمرافقة القاذفات.

قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
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