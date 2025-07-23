https://sarabic.ae/20250723/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-بيرينغ-فيديو-1102949670.html
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، نفّذت طلعة جوية استغرقت 15 ساعة فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T13:35+0000
2025-07-23T13:35+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكملت قاذفات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، واستمرت الرحلة لأكثر من 15 ساعة".وأضاف البيان: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية قاذفات الصواريخ الاستراتيجية". وعرضت الوزارة مشاهد للمقاتلات الأجنبية في مقطع فيديو وثّق الطلعة الجوية.وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكاالقوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
https://sarabic.ae/20241217/قاذفتان-روسيتان-من-طراز-تو-22إم3-نفذتا-طلعة-جوية-فوق-بحر-البلطيق---1095885620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, سلاح روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, سلاح روسيا, العالم
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، نفّذت طلعة جوية استغرقت 15 ساعة فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكملت قاذفات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، واستمرت الرحلة لأكثر من 15 ساعة".
وأضاف البيان: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية قاذفات الصواريخ الاستراتيجية". وعرضت الوزارة مشاهد للمقاتلات الأجنبية في مقطع فيديو وثّق الطلعة الجوية.
وأوضح البيان أن طواقم مقاتلات "سو-35 إس" و"سو-30 إس إم" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، قامت بمرافقة القاذفات.
17 ديسمبر 2024, 15:01 GMT
وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي
وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.