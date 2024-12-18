https://sarabic.ae/20241218/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تحلقان-باتجاه-الساحل-الغربي-لألاسكا-1095926297.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامت برحلة مجدولة بالقرب من ساحل ألاسكا فوق المياه المحايدة... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T14:05+0000
2024-12-18T14:05+0000
2024-12-18T14:05+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت قاذفتا صواريخ استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز "تو 95 إم إس"، رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ وتشوكشي بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا، وكانت مدة الرحلة أكثر من 15 ساعة". وبحسب البيان، رافق الاستراتيجيون مقاتلات "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية. وأكد البيان أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.قاذفات استراتيجية روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق ألاسكا... فيديوقاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة مقاتلات
https://sarabic.ae/20241130/القوات-الجوية-الروسية-والصينية-تنفذان-دوريات-مشتركة-فوق-بحر-اليابان-وغرب-المحيط-الهادئ-فيديو-1095357501.html
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روسيا
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامت برحلة مجدولة بالقرب من ساحل ألاسكا فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وتشوكشي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت قاذفتا صواريخ استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز "تو 95 إم إس"، رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ وتشوكشي بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا، وكانت مدة الرحلة أكثر من 15 ساعة".
وبحسب البيان، رافق الاستراتيجيون مقاتلات "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية.
وأكد البيان أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.