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https://sarabic.ae/20250725/الدفاع-الجوي-الروسي-يحيد-105-مسيرات-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1103011584.html
الدفاع الجوي الروسي يحيد 105 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يحيد 105 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 105 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:02+0000
2025-07-25T05:02+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، دمر واعترض الدفاع الجوي الروسي المناوب 105 طائرات مسيرة أوكرانية".وأفادت بأنه تم تدمير "26 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و23 فوق مقاطعة روستوف، و9 فوق حوض بحر آزوف، و8 فوق إقليم كراسنودار، و5 فوق إقليم ستافروبول، و3 فوق مقاطعتي كورسك وتامبوف، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة أوريول".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250723/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-بيرينغ-فيديو-1102949670.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يحيد 105 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق

05:02 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 105 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، دمر واعترض الدفاع الجوي الروسي المناوب 105 طائرات مسيرة أوكرانية".
وأفادت بأنه تم تدمير "26 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و23 فوق مقاطعة روستوف، و9 فوق حوض بحر آزوف، و8 فوق إقليم كراسنودار، و5 فوق إقليم ستافروبول، و3 فوق مقاطعتي كورسك وتامبوف، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة أوريول".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
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قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
23 يوليو, 13:35 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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